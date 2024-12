Antonia Riederer: „Ein Bild darf auch einfach mal ein Bild sein“

Ihrer Routine, der drei Jahrzehnte an Vorarbeit, an künstlerischer Genese, zugrunde liegen. Drei Jahrzehnte des stetigen Wandels, der bei chronologischer Betrachtung Riederers Arbeiten sichtbar wird. Sogleich fällt ihr immerwährendes Bekenntnis zur Farbigkeit ins Auge. Ein bunter Faden, der sich durch ihr Œuvre zieht und bis in ihre künstlerischen Anfangsjahre an der Kunstuniversität in Linz zurückreicht. Wenngleich damals deutlich zurückhaltender, als heute: „Farben spielen in meinem gesamten Leben schon immer eine zentrale Rolle – in meiner Arbeit haben sie mit den Jahren an Bedeutung und damit an Intensität gewonnen“, so die Künstlerin, die bereits in jungen Jahren das Zeichnen für sich entdeckt hat.

Wichtig war und ist ihr dabei die Gewichtung der Farben zueinander. „Entsteht ein harmonisches Gesamtbild, haben Farben eine immense Wirkung – man denke an das Aufblühen der Natur im Frühjahr. Diese positive Energie möchte ich mit meiner Arbeit in die Welt hinaustragen.“ Gut, dass auch das oberösterreichische Landschaftsmotiv vor ihrem Fenster stetigem Wandel unterliegt.