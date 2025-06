Modeschule Hetzendorf zeigt Vielfalt und Kreativität bei Abschluss-Show „Antique Garden“

Zahlreiche bekannte Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur und Mode verfolgten die Show – darunter Gery Keszler, Lilian Klebow, Niki Osl, Martin Meister, FJ Baur, Maria Radutu, Michael Maertens mit Tennispartner Pravesh Mahabeer, Florentina Leitner, Christopher Just, Christine Rohr, Simone Wohinz, Olga Chapiro, Sabine Karner, Rafaela Pröll, Ioanna Avraam, Wolfgang Reichl, Alexandra Gogolok-Nagl und Nunu Kaller.

Gery Keszler: „Ich war absolut begeistert – tolle kreative Ideen und beeindruckende Verarbeitungstechniken! Besonders der Look mit Waffelsmock: asymmetrisch, handgearbeitet – da dachte ich mir, wow, das ist auf Yamamoto-Niveau. Unglaublich, was in dem Alter schon möglich ist“, so Gery Keszler. Auch Niki Osl zeigte sich beeindruckt: „Sehr inspirierend – ich habe vieles gesehen, das mir völlig neu war.“