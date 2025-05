Alfred Kornberger: „Ich verehre die Frauen“

Doch der weibliche Akt als solcher wäre Kornberger niemals genug gewesen: Sein umfassendes OEuvre zeugt von meisterhafter Wandlungsfähigkeit, die der Getriebenheit einer steten Suche gleichkommt. Eine Suche, die sich auch in seinem künstlerischen Erkunden des weiblichen Körpers widerspiegelt – dieser war für Kornberger von „denkmalhafter Monumentalität“; eine „erotische Landschaft“, die es zu ergründen galt. Demnach schuf Kornberger über eine rund 40 Jahre währende Schaffensperiode Körperdarstellungen, die sich als Zeugnis der Wurzeln des gelernten Lithografen zwischen expressiver Linienführung und expressionistischer Farbigkeit eines virtuosen Koloristen wiederfinden.

Damit eröffnet sich ein Spektrum an Interpretationen, das in Schiele’esker Ästhetik sowie durch fragmentarische Auflösung zwischen vollendeter Schönheit und verzerrter Ab­straktion changiert. Mal präsentiert sich der Akt szenenhaft vor Publikum, während er sich anderswo in beinahe skulpturaler Anmutung in seiner Eigenständigkeit in einem weißen Bildraum wiederfindet. In anderen Arbeiten seziert Kornberger den Körper in Fragmente, reduziert ihn auf die für ihn wesentlichen Attribute der Weiblichkeit und überführt ihn von der Gegenständlichkeit in zunehmende Abstraktion.