Alfred Kornberger: Ein Leben zwischen Kunst und Exzess

Gepaart mit einer gehörigen Portion Talent ebnete ihm seine von präziser Leichtigkeit gezeichnete Linienführung schließlich 1952 den Weg an die Akademie der bildenden Künste. Gemäß der Prägung seines Meisters Robin Christian Andersen entstehen anfangs Landschaftsmotive, die in ihrer stillen Klarheit an Hopper und Hockney erinnern.

Diese Ästhetik der klassischen Moderne lässt Kornberger schon bald hinter sich: Neben den Größen der heimischen Kunstgeschichte – allen voran Schiele und Klimt – setzt er sich intensiv mit internationalen Zeitgenossen auseinander.

So studiert er etwa die Arbeiten von Picasso, Braque, de Kooning oder Bacon und übersetzt Erlerntes in seine ganz eigene, persönliche Bildsprache. Schon bald entspringt diesen Neuinterpretationen ein singuläres Narrativ, dessen Figurativ man bereits zu Akademiezeiten Qualität von Weltniveau attestierte. Der Weg in namhafte, internationale Sammlungen war somit kein weiter.