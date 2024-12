Albana Ejupi präsentiert PARNASS-Edition

Durch den Körper, so Ejupi, „lässt sich alles ausdrücken, man sieht es ihm an, ob er glücklich, traurig, gestresst ist oder entspannt.“ Geformt sind Ejupis Körper aus Sand. Nicht irgendeiner, sondern Sand aus ihrer Heimat, dem Kosovo. „Ich habe einige Medien und Materialien ausprobiert, um mich dem übergeordneten Thema meiner Malerei zu nähern", so die Künstlerin. "Der Sand erweist sich insofern als ideal, als dass er in seiner Beschaffenheit und Materialität die Instabilität und Brüchigkeit des Lebens perfekt darstellt."