ABO

215.000 Fans bei "ruhigem und geordnetem" Nova Rock

Subressort
Menschen
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Die Abreise vom Nova Rock hat eingesetzt
  1. home
  2. Aktuell
  3. Menschen
215.000 Fans - über vier Tage verteilt - haben sich laut Veranstalter das diesjährige Nova Rock nicht entgehen lassen. Intendant Ewald Tatar zog zufriedene Bilanz: "Man merkt, dass hier wirklich ein Zusammenhalt herrscht und es vor allem in Zeiten wie diesen hier wirklich sehr friedlich zugeht", sagte er der APA. Am Sonntag hatte bereits zu Mittag die Abreise eingesetzt, am Campingplatz wurden emsig Zelte eingepackt. Vor der Blue Stage füllte sich trotzdem das Areal.

von

Zum Finale wurden nur noch zwei Bühnen bespielt, als Headliner erwartete man Bring Me The Horizon und auf der Red Bull Stage All Them Witches, die mit "House Of Mirrors" kürzlich einen Anwärter auf das Rockalbum des Jahres veröffentlichten. "Ruhig und geordnet" sei die Veranstaltung bisher verlaufen, hieß es beim Roten Kreuz.

Die Publikumsanzahl ist "eine Spur geringer als das letztes Jahr", sagte Tatar. Aber 2025 hat das Interesse an Linkin Park den Ticketverkauf zusätzlich befeuert, fügte er hinzu: "Im Tagesschnitt befinden wir uns am selben Level wie im Vorjahr." Der Tag mit den meisten Gästen war heuer der Freitag mit The Cure, was aber anscheinend nicht nur an diesem Headliner lag. Etwa 3.000 bis 4.000 Besucherinnen und Besucher seien extra für die britische Rock-Wave-Band angereist, schätzte Tatar.

Der Erfinder des Open Airs hob die gute Stimmung hervor und erwähnte ein Erlebnis bei einem Kontrollgang: "Leute haben mir wörtlich gesagt: 'Am Campingplatz ist bei dem Festival wirklich die Liebe zu Hause.' Und das war nicht sexuell gemeint."

Das Buchen von absoluten Top-Acts für das Festival - 2027 kommen Die Ärzte - wird schwieriger: "Die ganz großen Bands werden weniger. Darum wird sich das Nova Rock sukzessive ein bisschen insofern verändern müssen, dass möglicherweise an einem Tag oder vielleicht sogar zwei Tagen ein Speerspitzen-Headliner fehlen könnte", betonte Tatar. "Darum muss man für einen sehr starken Unterbau sorgen. Das heißt jetzt nicht, dass man nicht wieder mal einen großen Headliner an Land ziehen kann. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass sich die Speerspitzen auf die Stadien konzentrieren und Festivals eher seltener spielen."

Mit dem stärksten Abreiseverkehr rechneten die Einsatzkräfte in der Nacht auf Montag. Bis Sonntagvormittag wurden 1.420 Fans medizinisch versorgt, 74 zur weiteren Abklärung ins Spital gebracht, berichtete das Rote Kreuz. 14 Mal war die Krisenintervention im Einsatz.

(S E R V I C E - www.novarock.at)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Ein lautes Lebewohl: Campino beim Abschiedskonzert in Stuttgart
News
Die Toten Hosen begeisterten ein letztes Mal in Stuttgart
Robert Smith mit The Cure ein Gewinn für das Festival
News
The Cure und "viel Wildes" am zweiten Tag des Nova Rock
"Alles nur aus Liebe" als Hommage an Peter Alexander
News
"Peter Alexander: Alles nur aus Liebe": Ein Star-Vehikel
Olivia Rodrigo hat ein starkes Album abgeliefert
News
Olivia Rodrigo beeindruckt mit ihrem dritten Album
Igor Levit will mit "No Silence" auch anderen eine Stimme geben
Menschen
Igor Levit mit eigenem Label: "Ich will Flamme machen"
Volbeat machten mit Altbewährtem Stimmung
News
2027 kommen Die Ärzte auf das Nova Rock
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER