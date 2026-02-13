TOP 8: Wo man in Österreich Champagner kauft

Champagner kann man natürlich auch im Supermarkt kaufen, wenn man das will. Es gibt dort aber halt auch nur Supermarkt-Champagner. Den wirklich guten Stoff haben die Spezialisten:
1. Le Cru
Diese auf Champagner spezialisierte Vinothek in bester Lage kann man mit Fug und Recht als Champagner-Kompetenzzentrum bezeichnen: Ein breites Spektrum von prestigeträchtigen Oligarchen-Abfüllungen um den einen oder anderen Tausender bis zu Champagnern kleiner, unbekannter Häuser, teils bio, teils ungewöhnliche Cuvées. Und: Man bekommt ein paar davon auch vor Ort zu trinken.
2. Dosage
Szenefigur Friso Schopper machte 2018 ein Lokal auf, das sich damals als einzige reinrassige Champagnerbar des Landes bezeichnen durfte. Importiert wird selbst, hauptsächlich von kleinen Häusern und Winzern. Macht leider erst am Faschingsdienstag wieder auf.
3. Champagne Characters
Auch in dieser aus München stammenden Champagner-Vinothek hat man sich auf die „modernen“ Champagner spezialisiert, also Winzer oder kleine Häuser, biologischer Anbau, Terroir-Stilistik, das gesamte Sorten-Spektrum. Erstklassige Beratung hilft beim Finden des persönlichen Geschmacks.
Champagne Characters
Neubaugasse 55 (1070 Wien)
Tel. 01/347 32 11
Di, Mi, Sa 12–19, Do, Fr 12–20 Uhr
4. Capsule
Etwas versteckt gelegen, dafür aber mit ordentlich schillerndem Interieur. In der tempelartigen Vinothek kann man den guten Sprudel sowohl kaufen als auch vor Ort genießen.
5. Perlage
In dieser sympathischen und zugleich niederschwelligen Schaumwein-Boutique genießt man den Luxus, vor dem Kauf auch ein Schlückchen kosten zu können. Angeboten werden nicht nur Champagner, sondern auch die preiswerteren Crémants, Hauptthema sind auch hier kleinere, unbekanntere Häuser.
6. Frankowitsch
Beste und traditionellste Sprudel-Adresse in Graz: Seit 1932 vor Ort, die Brötchen sind über die steirische Landesgrenze hinaus legendär, ein paar Flaschen heimischer Sekt und französischer Champagner sind immer kalt. Perfekt.
7. 1130 Wein
Kleine Vinothek in Hietzings historischem Zentrum. Robert Sponer-Triulzi hat sich in den vergangenen 20 Jahren auf Champagner kleiner, aufstrebender Produzenten spezialisiert, an die 200 verschiedene hat er in seinen Regalen.
8. Un Jour en France
Seit mehr als zehn Jahren bietet David Schuster in seinem Laden viele gute Dinge aus Frankreich an, bei Champagner und Crémants ist er besonders gut sortiert. Wunderbarer, unprätentiöser Genuss-Einkauf wie in Frankreich.
Un Jour en France
Westbahnstraße 9 (1070 Wien)
Tel. 0664/447 53 64
Mi–Fr 11–19, Sa 10–18 Uhr