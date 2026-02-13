TOP 8: Wo man in Österreich Champagner kauft

Diese auf Champagner spezialisierte Vinothek in bester Lage kann man mit Fug und Recht als Champagner-Kompetenzzentrum bezeichnen: Ein breites Spektrum von prestigeträchtigen Oligarchen-Abfüllungen um den einen oder anderen Tausender bis zu Champagnern kleiner, unbekannter Häuser, teils bio, teils ungewöhnliche Cuvées. Und: Man bekommt ein paar davon auch vor Ort zu trinken.