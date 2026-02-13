Ist der Champagner-Moment vorbei?

Bernard Arnault hatte schon einmal bessere Monate. Von Jänner auf Februar schmolz das Vermögen des laut Forbes 2023 und 2024 reichsten Mannes der Welt um nicht weniger als 26 Milliarden Dollar. Er ist jetzt nur mehr der siebente in der Milliardärs-Rangliste und auch wenn der stockende Absatz seiner marktführenden Champagner-Häuser (etwa 22,5 % Marktanteil mit den Marken Moët & Chandon, Veuve Clicquot, Ruinart, Dom Pérignon, Mercier und Krug) jetzt sicher nicht das einzige Problem des Luxus-Magnaten ist – sie machen sich bemerkbar.

Und die Sorgen der Champagner-Häuser sind nur zum Teil politischer und ökonomischer Natur, also auf Problemen beruhend, die sich mit etwas Glück rasch wieder ändern können, es ist da wohl auch ein bisschen was Strukturelles dabei. Etwa tendenziell rückläufiger Alkoholkonsum und auch ein in den vergangenen Jahren gestiegenes Preisniveau, bei dem die Luft dann schon ein bisschen dünn wird. Und wenn dann im Zuge der Handelsboykotte gegenüber Russland auch noch ein Luxusgüter-Embargo beschlossen wird, trifft das den Champagner natürlich; und wenn die USA bei jeder politischen Unliebsamkeit Frankreich mit Zöllen von 200 Prozent drohen, dann trifft das den Champagner natürlich ebenfalls, die USA standen bisher immerhin für 27 bis 28 Millionen Flaschen Champagner-Absatz jährlich.

Aber „wir sind weit von Panik entfernt“, meint Christian Josephi, Chef des Bureau du Champagne für Deutschland und Österreich mit Sitz in Stuttgart. Die amerikanischen Zoll-Drohungen hätten den Absatz sogar eher befeuert, weil die amerikanischen Händler vorher noch schnell die Lager anfüllen wollten, der schwache Dollar sei da das aktuell fast noch größere Problem, „und generell weht dem Weinkonsum auch gesellschaftlich gerade ein rauer Wind entgegen“.