Franz Quendler: „Die Leute kaufen Prosecco“

Was verändert die Champagner-Welt gerade mehr, die wirtschaftliche Krise oder die Veränderung der Nachfrage?

Beides, aber es gibt noch andere, fast schwerwiegendere Phänomene. Zum Beispiel die veränderte Demografie, das heißt, es gibt einerseits weniger Nachwuchs an potenziellen Champagner-Kunden, andererseits Bevölkerungsschichten, die keinen Alkohol trinken. Und drittens konsumieren jene Generationen, die den Boom getrieben haben, mittlerweile weniger, einfach weil sie alt sind. Der französische Inlandsmarkt brach um 20 Prozent ein und schön langsam herrscht die Gewissheit: Die kommen auch nicht wieder.

Prosecco, Franciacorta, Cava, Crémant – hat es der Marken-Champagner mit neuen, starken Gegnern zu tun?

Kommerziell sicher. Der Prosecco-Markt in Frankreich boomt, Crémant liegt in Frankreich schon gleichauf mit Champagner. Und angesichts der steigenden Qualitäten dieser Crémants und ihrer weitaus günstigeren Preise ist das für irgendeinen 08/15Champagner natürlich ein schwieriges Match.

Einstweilen sind Bio, Demeter, Rebsorten-Vielfalt noch Nischen-Programme, das hat man bei Naturwein aber auch geglaubt. Wird „moderner“, individueller, nicht-industrieller Champagner mehrheitsfähig?

Das meiste, was ich bisher an Bio-Champagnern getrunken habe, war eher grob und rustikal, nicht elegant, nicht das, was man generell mit Champagner verbindet. Bio wird beim Champagner meiner Ansicht nach eine Nische bleiben. Wie „individuelle“ Champagner generell, nicht zuletzt wegen der Vertriebswege: Restaurants haben meistens fixe Verträge mit dem einen oder anderen Haus, da dringen kleinere Produzenten einfach nicht durch. Was allerdings schon kommen dürfte, ist eine Veränderung bei der Vinifikation: Den Grundweinen ihren jahrgangs- und herkunftstypischen Charakter zu belassen, wird jetzt sogar schon bei großen Häusern wie Roederer gemacht.