Benkos Signa und ihr falsches Spiel mit Raiffeisen

Doch bei Benkos langjähriger Haus- und Hofbank, der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien, herrschte zu diesem Zeitpunkt längst Alarmstimmung. Am 6. Juni 2023 kam es laut Recherchen von News und Krone in Wien zu einer außergewöhnlichen Krisensitzung. Auf Raiffeisen-Seite nahmen der damalige Generaldirektor Michael Höllerer, seine Vorstandskollegen Reinhard Karl und Claudia Süßenbacher sowie der Abteilungsleiter für Immobilienprojektfinanzierungen am Tisch Platz. Für die Signa sollten Gründer René Benko, ein Signa-Holding-Geschäftsführer und drei weitere Manager versuchen die Stimmung zu erhellen.

Die erste Frage der Raiffeisen-Delegation hatte es bereits in sich. Laut dem vorliegenden Sitzungsprotokoll wollte die Bank wissen, ob es aufstiegswillige Bestandsinvestoren geben würde. Konkret ging es dabei um einen der prominentesten Geldgeber der Signa: den deutschen Milliardär Klaus-Michael Kühne.

Die knappe Antwort von Benkos Signa laut Protokoll: Nein.