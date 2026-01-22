ABO

Wie bekommt man die Reste aus der Ketchupflasche?

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Ein paar Reste bleiben trotzdem zurück
©APA, Christin Klose, dpa-tmn
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Kommt kein Ketchup mehr aus der Flasche, soll es laut Internettipps helfen, sie einige Male im Kreis zu schleudern. Dabei kommt es allerdings auf die richtige Technik an. Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Schleuder-Tipp in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

von

Und so geht's: Die Ketchup-Flasche mit einer Hand am Flaschenboden festhalten. Den Arm nach vorn ausstrecken und die Flasche aus der Schulter heraus in großen Kreisen dicht am Körper ein paarmal schnell rotieren lassen.

Fazit: Nach etwa zehn "Runden" ist ein Großteil des Ketchups in Richtung Flaschenöffnung gerutscht. Ein paar hartnäckige Reste bleiben allerdings trotzdem zurück. Dann einfach einen kleinen Schluck Wasser in die Flasche geben, verschließen und gut schütteln - dieser Rest lässt sich zum Beispiel noch für eine Soße nutzen.

ILLUSTRATION - Ausgangsposition: Die Ketchupflasche am Flaschenboden festhalten. (zu dpa: «Wie bekommt man die Reste aus der Ketchupflasche?») Foto: Christin Klose/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

ILLUSTRATION - Die Flasche anschließend mit ausgestrecktem Arm ein paar Mal in der Luft rotieren. (zu dpa: «Wie bekommt man die Reste aus der Ketchupflasche?») Foto: Christin Klose/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

ILLUSTRATION - Nach ein paar Malen Drehen ist ein Großteil des Ketchups nach unten gerutscht. (zu dpa: «Wie bekommt man die Reste aus der Ketchupflasche?») Foto: Christin Klose/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

ILLUSTRATION - Fazit: Es kommt wieder Ketchup aus der Flasche, ein paar Reste bleiben trotzdem zurück. (zu dpa: «Wie bekommt man die Reste aus der Ketchupflasche?») Foto: Christin Klose/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Prinz Harry bei seiner Ankunft vor dem High Court in London
Politik
Klage gegen "Daily Mail": Prinz Harry tritt in Zeugenstand
Tempo 30: in Bologna von Verwaltungsgericht gekippt
Politik
Verwaltungsgericht kippt Tempo-30-Zonen in Bologna
Stuff Bubble bietet Spülbecken, Wassertank und Kühlschrank in einem
Gesundheit
Luftmöbel für Camping-Vans sollen Gewicht und Geld sparen
Bei Heißhunger lieber zuerst etwas trinken
Gesundheit
Immer wieder Heißhunger? Diese Tricks können helfen
++ ARCHIVBILD ++ Aus Sicht des Gerichts kein Managementvertrag zwischen den beiden
Schlagzeilen
Bushido gewinnt Millionen-Streit gegen Ex-Manager
Eine Intervallkühlung kann sinnvoll sein
Gesundheit
Wie man die Tage nach einer Weisheitszahn-OP gut übersteht
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER