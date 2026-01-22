Wie bekommt man die Reste aus der Ketchupflasche?

Und so geht's: Die Ketchup-Flasche mit einer Hand am Flaschenboden festhalten. Den Arm nach vorn ausstrecken und die Flasche aus der Schulter heraus in großen Kreisen dicht am Körper ein paarmal schnell rotieren lassen.

Fazit: Nach etwa zehn "Runden" ist ein Großteil des Ketchups in Richtung Flaschenöffnung gerutscht. Ein paar hartnäckige Reste bleiben allerdings trotzdem zurück. Dann einfach einen kleinen Schluck Wasser in die Flasche geben, verschließen und gut schütteln - dieser Rest lässt sich zum Beispiel noch für eine Soße nutzen.