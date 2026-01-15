ABO

Was Skifahrer im freien Gelände im Rucksack haben sollten

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
++ ARCHIVBILD ++ Ein Erste-Hilfe-Set und eine Rettungsdecke sollten im Rucksack sein
©APA, dpa-tmn, Angelika Warmuth
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Abseits der Skipisten besteht immer das Risiko von Lawinen. Wer viel im freien Gelände fährt oder Skitouren macht, sollte deshalb ein Lawinen-Verschütteten-Suchgerät (LVS-Gerät), eine Sonde und eine Schaufel dabei haben – und wissen, wie man sie benutzt. "Das ist der Standard der Lawinennotfallausrüstung", sagt Stefan Winter vom Deutschen Alpenverein.

von

Das LVS-Gerät erfüllt zwei Funktionen: Einerseits sendet es Signale, wenn man verschüttet wurde. So kann man geortet werden. Andererseits kann es auch Signale empfangen, wenn andere von einer Lawine verschüttet wurden und man sie sucht.

Auch ein Erste-Hilfe-Set und eine Rettungsdecke sollten im Rucksack sein, ebenso ein aufgeladenes Smartphone, so der Ski- und Bergführer, der seit 30 Jahren beim Alpenverein tätig ist.

Immer häufiger genutzt wird der sogenannte Lawinenairbag. Rechtzeitig ausgelöst, kann er helfen, dass man an der Oberfläche bleibt und nicht unter den Schneemassen begraben wird. "Das ist eine optionale Zusatzausrüstung", sagt Winter.

Mindestens ebenso wichtig wie die Ausrüstung ist aber das Wissen, wie Lawinen entstehen und wie man das Risiko am Berg bestmöglich abschätzt. Hier spielen Faktoren wie die Hangsteilheit, die Ausrichtung des Hangs und die Zusammensetzung der Schneedecke eine Rolle.

Das wird ebenso wie die Nutzung der Ausrüstung in Kursen vermittelt, die etwa die Alpenvereine aber auch Skischulen anbieten.

ARCHIV - Mit Pickel und Steigeisen aufsteigen, später unberührte Hänge abfahren: Für solche Touren braucht es die nötige Lawinennotfallausrüstung. (zu dpa: «Was Skifahrer im freien Gelände im Rucksack haben sollten») Foto: Angelika Warmuth/dpa/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Technik
Neue Schranken für anzügliche KI-Bilder bei Chatbot Grok
Eltern können die tägliche Nutzungszeit für YouTube Shorts begrenzen
Technik
YouTube erleichtert Eltern die Kontrolle über Shorts
Gesunder Schlaf lässt sich nicht erzwingen
Gesundheit
Schlaf ist die nächtliche Regeneration des Gehirns
Eurail - Kundinnen und Kunden wird ein Passwort - Wechsel empfholen
Reisen & Freizeit
Interrail-Kunden droht Betrug durch ein Datenleck
"Die besten Fischrezepte aus Mecklenburg-Vorpommern" von Stefan Bützow
Gesundheit
Buttermilch, Sanddorn, Fisch: So isst Mecklenburg-Vorpommern
Die vierköpfige Crew kehrt auf die Erde zurück
Technik
ISS-Crew auf vorzeitigem Rückweg zur Erde
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER