ABO

Mehrere Opfer bei Schussattentat auf Uni in US-Staat Iowa

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Im US-Bundesstaat Iowa ist es offenbar am frühen Sonntagmorgen zu einem Schusswaffenvorfall gekommen. Die Polizei untersuche Berichte über Schüsse an der University of Iowa, teilte die in der Stadt Iowa City im Mittleren Westen der USA gelegene Hochschule mit. Demnach gibt es "bestätigte Opfer". Die Universität hatte kurz nach 2.00 Uhr (Ortszeit, 9.00 Uhr MESZ) eine Warnmeldung auf ihrer Website veröffentlicht.

von

Darin hieß es: "Rettungskräfte sind vor Ort. Es gibt bestätigte Opfer. Bitte meiden Sie den Bereich weiterhin." Nähere Angaben zu den Opfern machte die Hochschule zunächst nicht.

Die Universität teilte mit, dass "Schüsse" in einem für sein Nachtleben bekannten Viertel gemeldet worden seien. In einer weiteren Mitteilung auf der Webseite der Universität hieß es, die Polizei der Stadt Iowa City untersuche den Vorfall. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, "wachsam zu bleiben".

Die USA werden immer wieder von Schusswaffenangriffen erschüttert. In den Vereinigten Staaten gibt es mehr Schusswaffen als Einwohner, die Waffengesetze sind lax.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Rapperin hat sich schuldig gefühlt
News
Rapperin Badmómzjay spricht über Schwangerschaftsabbruch
Polizei nahm Lenker fest
Politik
Auto fährt in Australien in Menschengruppe
Blutender Ross Antony und Mariia Maksina beendeten ihren Tanz
Schlagzeilen
Ross Antony blutet bei "Let's Dance" - und macht weiter
Prozess oder außergerichtliche Einigung für Alec Baldwin
Schlagzeilen
Zivilklage gegen Alec Baldwin nach Todesschuss bei Filmdreh
++ ARCHIVBILD ++ Pamela Anderson dankbar für ihren Imagewechsel
Schlagzeilen
Pamela Anderson: "Als hätte ich gerade erst angefangen"
Seine Anwälte wiesen die Vorwürfe zurück
News
Tiktok-Musiker D4vd wegen Leiche im Kofferraum festgenommen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER