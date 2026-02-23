Wärmt Löffel für Löffel: Feiner Eintopf mit Lachs

© APA, dpa, gms, Doreen Hassek home Leben Gesundheit

Dieser Eintopf ist etwas ganz Besonderes. Nicht nur heiß und dampfend, wenn es draußen kalt ist, sondern auch so ein richtiger Seelenwärmer - und mit dem Lachs außerdem sehr gesund. Die Fischart ist bei den Lebensmitteln, die wertvolle Omega-3-Fettsäuren liefern, ganz vorn dabei. Von diesen Fettsäuren profitieren vor allem Gehirn und Herzkreislaufsystem. Also gesund und köstlich, was will man mehr von einem Essen.

von APA