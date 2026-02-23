Wärmt Löffel für Löffel: Feiner Eintopf mit Lachs

©APA, dpa, gms, Doreen Hassek
Dieser Eintopf ist etwas ganz Besonderes. Nicht nur heiß und dampfend, wenn es draußen kalt ist, sondern auch so ein richtiger Seelenwärmer - und mit dem Lachs außerdem sehr gesund. Die Fischart ist bei den Lebensmitteln, die wertvolle Omega-3-Fettsäuren liefern, ganz vorn dabei. Von diesen Fettsäuren profitieren vor allem Gehirn und Herzkreislaufsystem. Also gesund und köstlich, was will man mehr von einem Essen.
Für alle, die es nicht serviert bekommen und es selbst kochen müssen (oder dürfen), hier nun das Rezept:
