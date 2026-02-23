Lufthansa ändert Regeln für Musikinstrumente an Bord

Wie eine Sprecherin mitteilt, gilt für Geigen, Ukulelen, Trompeten und Co. nun eine Summenregel. Höhe, Breite und Tiefe des Kastens addiert dürfen maximal 125 Zentimeter betragen. Damit können künftig auch längere Instrumentenkästen mit in die Kabinen von Lufthansa, Eurowings, Austrian und Swiss. Das Instrument ersetzt dann ein sonstiges Handgepäckstück. Aber warum macht die Lufthansa das?

Zurück ins Jahr 2025. Ende November flog eine Geigerin von Helsinki über Frankfurt nach Leipzig. Ihr Geigenkasten maß 80 Zentimeter in der Länge und war damit nach den Regeln zu lang für die Kabine.

Die Folge: Die Millionen-Geige musste ohne schützende Schale in der Kabine mitreisen. Auf dem Schoß der Musikerin. Immer in der Gefahr, vom Tomatensaft der Nachbarn oder von Turbulenzen beschädigt zu werden. Die vielreisende Musikerin beschwerte sich mit einem Brief an Lufthansa-Chef Carsten Spohr, wie das Luftfahrtmagazin aerotelegraph berichtet. Nun folgen die neuen Regeln.

Für größere Instrumente gilt ab 1. März:

Jenseits von Kranich und Co. gibt es in der EU keine einheitlichen Regeln für den Transport von Musikinstrumenten an Bord von Flugzeugen. Häufig kommen die Airlines Reisenden mit Instrumenten kulant entgegen, an anderer Stelle werden die vorgegebenen Maße rigoros umgesetzt. Im Zweifel erkundigt man sich besser vor dem Abflug.

Anders ist es in den USA: Laut aerotelegraph müssen Airlines hier Musikinstrumente mitnehmen, solange sie sich sicher verstauen lassen.