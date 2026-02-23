ABO

Whatsapp: Gruppen-Newbies können alte Nachrichten erhalten

Neu in der Whatsapp-Gruppe? Dann gibt es gute Nachrichten
©APA, dpa, gms, Karl-Josef Hildenbrand, Karl-J. Hildenbrand
"Nein, das habe ich nicht gesehen, das ist gepostet worden, bevor ich in der Gruppe war." - Fast jede und jeder kennt das Problem, dass man in Messenger-Gruppen nur Nachrichten lesen kann, die seit dem eigenen Beitritt geschrieben worden sind.

Bei Whatsapp ist das künftig Vergangenheit, wenn der Gruppen-Admin will. Denn bei Bedarf kann dieser bald über das neue Feature "Nachrichtenverlauf für Gruppen" neue Mitglieder auf den aktuellen Stand bringen. Dabei werden den Neulingen dann die letzten Nachrichten aus der Gruppe zugestellt.

Das soll allen Mitgliedern viel Hin und Her mit Screenshots und dem Weiterleiten von Nachrichten ersparen. Und wie weit geht es für die Gruppenneulinge zurück in die Vergangenheit? Die Antwort: Der Admin kann 25 bis 100 der letzten Nachrichten senden, wenn er jemand Neues hinzufügt.

Wird so ein ganzer Nachrichtenverlauf verschickt, werden alle Gruppenmitglieder aus Transparenzgründen benachrichtigt. Nachrichtenverläufe sollen sich außerdem optisch von normalen Nachrichten abheben.

Das Senden des Nachrichtenverlaufs an neue Mitglieder passiert nicht automatisch und Admins haben auch die Möglichkeit, diese neue Einstellung für ihre Gruppen ganz zu deaktivieren.

Das neue Feature wird schrittweise eingeführt - es kann also etwas dauern, bis es für alle Nutzerinnen und Nutzbar verfügbar ist.

