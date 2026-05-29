"Ein Gesundheitssystem ist mehr als nur stationäre Krankenversorgung", sagt Dr. Martin Sprenger in einer Folge des mensch, merkur! Podcast. "Es hat viel mit Gesundheitserhaltung und Gesundheitsförderung zu tun. Das beginnt schon in der Schwangerschaft und in der frühen Kindheit." Was der renommierte Public Health-Experte damit meint: Vorsorgeuntersuchungen sind ein wichtiges Instrument des Gesundheitssystems, das leider viel zu oft ignoriert wird. Dabei können sie spätere Erkrankungen und damit Leid ersparen.

"Vorsorge wird wichtiger, und das nicht nur für ältere Generationen", bestätigt Christian Kladiva, Vorstandsdirektor der Merkur Versicherung AG. "Auch jüngere Menschen erkennen den Wert, früh Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen." Angebote gibt es viele. Welche Vorsorgeuntersuchungen für Kinder sinnvoll sind: