Verletzt durch Böller oder Rakete? So geht Erste Hilfe

"Verbrennungen, Augenverletzungen, Handverletzungen, teils sogar abgerissene Körperteile", zählt der Arzt Bernd Böttiger vom Roten Kreuz auf, was Notfallmedizinerinnen und -mediziner jedes Jahr rund um den Jahreswechsel sehen und behandeln.

Wie handelt man richtig, wenn es zu einem Unfall mit Feuerwerk gekommen ist? Ein Überblick.

Jetzt ist Kühlen angesagt - mindestens 20 Minuten lang. Worauf es dabei ankommt:

Apropos Hilfe: Mit kleineren Verbrennungen muss man womöglich nicht direkt in die Notaufnahme, sondern kann erst einmal abwarten. Bei der Entscheidung hilft das Bauchgefühl. "Viele Menschen haben ein gutes Gefühl dafür, wie gravierend Verletzungen sind", sagt Bernd Böttiger. Wichtig aber, wenn schon ordentlich Sekt und Co. geflossen sind: "Die Entscheidung sollte immer die Person treffen, die am wenigsten oder gar keinen Alkohol zu sich genommen hat."

Starke Blutungen sind ein Fall für den Notruf 112. Wichtig ist nun, dass der Körper nicht gefährlich viel Blut verliert.

Daher sollten Ersthelferinnen und Ersthelfer die Verletzung entsprechend versorgen. "Wenn eine Wunde sehr stark blutet, muss man auf die Blutung draufdrücken, um sie zu stillen", sagt Böttiger. Das macht man am besten mit einem sterilen Tuch aus einem Verbandskasten. Die verletzte Person sollte ihre Hand dabei hochlagern bzw. Ersthelfer können ihr dabei helfen, das zu tun.

Die Verletzung blutet trotzdem munter weiter? Dann ist Zeit, einen Druckverband anzulegen - und zwar so:

Auch das ist ein Fall für den Notruf 112. "Man kann davon ausgehen, dass es erstmal ordentlich blutet", sagt Bernd Böttiger. Daher ist auch hier erst einmal wichtig, die Blutung zu versorgen.

Ist das geschehen, kümmern sich Ersthelferinnen und Ersthelfer um das Amputat, wie Mediziner einen abgerissenen Körperteil nennen. Folgendes Vorgehen erhöht die Chancen, dass Finger oder Fingerkuppe wieder implantiert werden können:

Ist da "nur" eine Schürfung der Hornhaut entstanden oder hat sich ein Fremdkörper in den Augapfel gebohrt? "Beides tut sehr weh", sagt Bernd Böttiger. Eben weil Laien in dem Fall die Schwere von Augenverletzungen schwer einschätzen können, gilt: "sofort ins Krankenhaus oder den Rettungsdienst über die 112 rufen", so der Experte vom Deutschen Roten Kreuz.

Bis Hilfe eintrifft, sollte das Auge der verletzten Person ruhiggestellt werden. Oder konkreter gesagt: beide Augen. "Verbindet man nur eines, kann die Person mit dem anderen noch sehen - und dann bewegen sich beide Augen", sagt Böttiger.

Ein wichtiger Anfang, um sicher mit Böllern, Raketen, Batterien und Co. zu hantieren: die Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen und sie befolgen, rät die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU).

Zünden sollte man ausschließlich geprüfte Feuerwerkskörper. Erkennen kann man sie am CE-Zeichen. Selbstgebastelte oder manipulierte Raketen und Co. sind hingegen tabu: Sie können früher oder stärker als erwartet explodieren.

Noch ein Tipp der DGOU, um das Verletzungsrisiko zu senken: Feuerwerkskörper wählen, die nicht in der Hand gezündet werden.

Wer Böller, Raketen und Co. nach draußen trägt, sollte das nicht direkt am Körper tun, etwa in Jacken- oder Hosentaschen. Zünden sie dort versehentlich, explodieren sie nämlich direkt am Körper.

Ebenfalls wichtig: Knallkörper, die beim ersten Mal nicht gezündet haben, kein zweites Mal anstecken - eine Regel, für die Eltern ihre Kinder unbedingt sensibilisieren sollten.