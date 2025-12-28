Boris Becker teilte Weihnachtsfotos

"Ein paar kostbare Tage, an denen das Leben langsamer wird und die Familie an erster Stelle steht. Dann der Abschied ... und die stille Dankbarkeit, die zurückbleibt. Dankbar für die Mühe, die Liebe, die Momente und für die Familie, immer", schrieb Becker dazu.

Auf weiteren Fotos sieht man auch Boris Beckers dritten Sohn Amadeus (15), der aus der Ehe mit Lilly Becker stammt. Auf einem Foto hält er stolz seine kleine Halbschwester. Weitere Bilder zeigen, wie die Familie beim Essen sitzt, in einem Fotoalbum blättert oder in Mailand unterwegs ist. Becker und de Carvalho Monteiro leben in Italien. Die beiden sind seit 2024 verheiratet. Zoë Vittoria ist ihr erstes gemeinsames Kind. Boris Beckers Tochter Anna Ermakova (25) ist auf den Fotos nicht zu sehen.