News Logo
ABO

Boris Becker teilte Weihnachtsfotos

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Boris Becker feierte Patchwork-Weihnachten
©APA, Instagram
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Boris Becker (58) hat private Einblicke vom ersten Weihnachtsfest mit seiner Tochter Zoë Vittoria geteilt und sich im Kreise seiner großen Patchworkfamilie gezeigt. Auf Instagram teilte die Tennis-Legende ein Foto, auf dem Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro das rund einen Monat alte Baby hält. Dahinter stehen Becker und seine Söhne aus erster Ehe, Noah (31) und Elias (26). Auch Beckers Schwester Sabine Becker-Schorp und deren Kinder sind zu sehen.

von

"Ein paar kostbare Tage, an denen das Leben langsamer wird und die Familie an erster Stelle steht. Dann der Abschied ... und die stille Dankbarkeit, die zurückbleibt. Dankbar für die Mühe, die Liebe, die Momente und für die Familie, immer", schrieb Becker dazu.

Auf weiteren Fotos sieht man auch Boris Beckers dritten Sohn Amadeus (15), der aus der Ehe mit Lilly Becker stammt. Auf einem Foto hält er stolz seine kleine Halbschwester. Weitere Bilder zeigen, wie die Familie beim Essen sitzt, in einem Fotoalbum blättert oder in Mailand unterwegs ist. Becker und de Carvalho Monteiro leben in Italien. Die beiden sind seit 2024 verheiratet. Zoë Vittoria ist ihr erstes gemeinsames Kind. Boris Beckers Tochter Anna Ermakova (25) ist auf den Fotos nicht zu sehen.

LONDON - GROSSBRITANNIEN: FOTO: APA/Instagram

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Charles gegen Lady Di im Kampf um die Öffentlichkeit
Schlagzeilen
Rosenkrieg zwischen Charles und Diana
Schrecksekunden in der Pariser Metro
Politik
Angreifer verletzte drei Frauen in Pariser Metro
Macaulay Culkins "Kevin"-Vergangenheit bleibt ein Thema
Schlagzeilen
Macaulay Culkins Kinder wissen nichts von "Kevin"
Zahlreiche Schaulustige sahen die Royals auf dem Weg in die Kirche
Politik
Gottesdienst der britischen Royals mit Töchtern von Andrew
Britischer Schauspieler weist die Anschuldigungen zurück
Schlagzeilen
Sexuelle Gewalt: Neue Vorwürfe gegen Russell Brand
Erneuter Fehlschlag für China
Technik
Wieder Rückschlag für China bei Test von wiederverwendbarer Rakete
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER