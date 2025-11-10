Trockengel-Säckchen sollten nicht mit unter die Käseglocke

Doch was taugt der Tipp, diese Tütchen in die Frischhaltedose oder mit unter die Käseglocke zum Käse zu legen? Das erscheint laut Verbraucherschützern nur zunächst eine gute Idee. Denn Silica-Gel, oder auch Kiesel-Gel genannt, sei zwar ein ungiftiges Trocknungsmittel, das zum Beispiel auch in Deckeln von Brausetabletten zum Einsatz kommt. Außer den Beutelchen aus dem Sneaker-Karton oder der Elektronikverpackung gäbe es auch spezielle Angebote für Lebensmittel, zum Beispiel, um Gewürze oder Nüsse trocken zu halten und so vor Schimmel zu bewahren.

Doch beim Käse ist so ein Trocknungsmittel grundsätzlich kontraproduktiv, erklären die Verbraucherschützer. Denn Käse enthält Wasser – und das soll auch so bleiben. Wird dem Milcherzeugnis Feuchtigkeit entzogen, leide die Qualität.

"Damit Käse lange frisch bleibt und nicht zu schnell schimmelt, sollte man ihn möglichst selten und nur mit sauberen, frisch gewaschenen Händen anfassen", rät die Verbraucherzentrale. "Wichtig ist auch, ihn nicht komplett luftdicht zu verpacken. Am besten eignen sich spezielle Käsedosen oder Käseglocken", so die Ernährungsexperten.