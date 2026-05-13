Darum sollte man Rhabarber nie in Alutöpfen kochen

- Grund ist die im Rhabarber enthaltene Säure. "Sie kann das Aluminium aus dem Kochgeschirr lösen", sagt die Ernährungsexpertin Katharina Holthausen.

- Nimmt man das auf Dauer in zu großen Mengen zu sich, kann es sich unter Umständen im Körper anreichern und möglicherweise das Nervensystem, die Fruchtbarkeit oder die Knochenentwicklung schädigen.

- Ernährungsexpertin Holthausen rät, bei der Zubereitung von Rhabarber besser auf Aluminiumgeschirr zu verzichten.

- Auch wer Rhabarberkuchen oder -kompott abdecken möchte, verwendet ebenfalls besser Frischhaltefolie anstelle von Aluminiumfolie.

- Katharina Holthausen empfiehlt stattdessen Glas- oder Edelstahlgeschirr zu verwenden, das sei sicher und zudem geschmacksneutral.

Der Tipp gilt übrigens für alle säurehaltigen Lebensmittel oder auch Produkten, denen man Säure wie Zitrone oder Essig hinzusetzt.

Wenn es sich um Rhabarber dreht, gilt es, noch eine weitere Säurefalle zu entschärfen. Denn die rötlich-grünen Stangen, die gern im Kompott, Kuchen oder Chutney landen, zählen zusammen mit Mangold und Spinat zu den Spitzenreitern im Gehalt an Oxalsäure.

Das Tückische an Oxalsäure ist, dass sie die Aufnahme von Mineralstoffen wie Eisen, Magnesium und Kalzium aus der Nahrung hemmen. "Doch durch Schälen und Kochen der Stangen lässt sich der Oxalsäuregehalt deutlich reduzieren", erklärt Holthausen. Für sie ist es wichtig, auch das Kochwasser anschließend wegzuschütten und nicht weiterzuverwenden. Denn darin sammelt sich ein Großteil der Oxalsäure.

Empfehlenswert sei es auch, Rhabarber mit kalziumreichen Lebensmitteln zu kombinieren − etwa mit Milch, Joghurt, Topfen oder kalziumangereicherten Pflanzendrinks.

"Kalzium bindet die Oxalsäure im Darm, sodass weniger davon im Körper aufgenommen wird", sagt Katharina Holthausen. Da Oxalsäure die Bildung von Nierensteinen begünstigen kann, sollten Patienten mit Nierenerkrankungen oder der Neigung zu Harnsteinen oxalsäurereiche Lebensmittel vorsorglich meiden.