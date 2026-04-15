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So bleibt angebrochener Feta länger frisch

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Nach zehn Tagen schmeckt der eingelegte Feta frischer
©APA, Christin Klose, dpa-tmn
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Bei Salaten, Ofengerichten oder Bowls ist Feta kaum wegzudenken. Doch oft braucht man nur einen Teil des Käses. Der Rest landet im Kühlschrank und wird nach ein paar Tagen trocken oder fängt an, unangenehm zu riechen. Lässt sich das verhindern? So soll es etwa helfen, angebrochenen Feta einfach in Salzwasser einzulegen, damit er länger frisch bleibt.

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Der Salzlake-Tipp für längere Haltbarkeit von angebrochenem Feta wurde getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Den Feta in ein flaches, verschließbares Gefäß legen und es mit Wasser füllen, bis der Käse komplett bedeckt ist. Einen Teelöffel Salz dazugeben. Das Gefäß anschließend in den Kühlschrank stellen. Der bereits ausgepackte und angebrochene Feta soll sich so noch ein bis zwei Wochen halten.

Fazit nach zehn Tagen: Ohne Lake entwickelt der Feta einen muffigen, recht strengen Geschmack – wirklich appetitlich ist der Käse nicht mehr. In der Salzlake hingegen bleibt er angenehm frisch. Der Hack funktioniert ausgezeichnet.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose

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