So bleibt angebrochener Feta länger frisch

Der Salzlake-Tipp für längere Haltbarkeit von angebrochenem Feta wurde getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Den Feta in ein flaches, verschließbares Gefäß legen und es mit Wasser füllen, bis der Käse komplett bedeckt ist. Einen Teelöffel Salz dazugeben. Das Gefäß anschließend in den Kühlschrank stellen. Der bereits ausgepackte und angebrochene Feta soll sich so noch ein bis zwei Wochen halten.

Fazit nach zehn Tagen: Ohne Lake entwickelt der Feta einen muffigen, recht strengen Geschmack – wirklich appetitlich ist der Käse nicht mehr. In der Salzlake hingegen bleibt er angenehm frisch. Der Hack funktioniert ausgezeichnet.