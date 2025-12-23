News Logo
Skilehrer: Lernerfolg hängt auch vom Material ab

Gesundheit
Die Skier sollten präpariert sein und die passende Länge haben
©APA, dpa-tmn, Benjamin Nolte
Wer Skifahren lernen möchte, muss sich vor allem die entsprechende Technik aneignen. Der Lernerfolg hänge aber auch vom Material ab, sagt Martin Brandlhuber.

von

Die Skier sollten die passende Länge für die eigene Körpergröße haben und auch präpariert sein. Heißt: Die Beläge sind gewachst, damit sie gut über den Schnee gleiten.

Und die Kanten sollten geschliffen sein, denn das erleichtert das Abbremsen und Lenken. Im Zweifel sollte man sich Skier und passende Schuhe für die ersten Pistentage beim Skiverleih ausleihen, rät Brandlhuber.

"Wer denkt: Für den Anfang nehme ich altes Material von meinen Eltern oder von meinen Freunden, wird vermutlich nicht glücklich. Die Ski sind vielleicht zu kurz oder lang, rutschen und greifen nicht mehr richtig. Die Schuhe sind vielleicht zu groß oder zu klein", so der Experte.

So ausgerüstet werde es wesentlich schwieriger, die ersten Schwünge auf der Piste zu meistern.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Benjamin Nolte/Benjamin Nolte

Über die Autoren

