News Logo
ABO

Sektflasche mit Kunststoffkorken verschließen: So geht’s

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Sekt gehört für viele einfach zu den Feiertagen dazu
©APA, Christin Klose, dpa-tmn
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
An den Feiertagen fließt er wieder reichlich: Sekt gehört für viele einfach dazu. Doch nicht jede Sektflasche wird sofort leer, und so wandert sie zurück in den Kühlschrank - aber wie sorgt man dafür, dass der Sekt auch später noch sprudelt?

von

TikTok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So soll sich eine Sektflasche wieder verschließen lassen, indem man nur eine kleine Veränderung am Kunststoffkorken vornimmt.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Verschluss-Tipp für Sektflaschen in unserem Hack-Check getestet.

Und so geht's: Mit einem scharfen Messer den Boden vom Kunststoffkorken abschneiden und die Kappe vom Korken lösen. Den Korken wieder in die Flasche stecken - er dient jetzt als Ausschenker. Die Kappe auf den Korken setzen und die Flasche so verschließen.

Fazit: ein wirklich gelungener Hack. Der Verschluss ist schnell gebastelt, allerdings ist es etwas mühsam, den Korken in die Flaschenöffnung zu drücken. Ist das geschafft, lässt sich die Flasche anschließend jedoch kinderleicht und zuverlässig verschließen.

Aber bleibt die Kohlensäure dank des selbstgebastelten Verschlusses in der Flasche? Zum Vergleich wandern eine Flasche mit Korkenverschluss und eine ohne für zwei Tage in den Kühlschrank. Das Ergebnis: Aus der verschlossenen Flasche sprudelt der Sekt noch kräftig, während im Vergleichsglas nur noch wenig Kohlensäure vorhanden ist.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Iglesias ist seit 2001 mit Kurnikowa in einer Beziehung
Schlagzeilen
Enrique Iglesias und Anna Kurnikowa bekamen viertes Kind
Wussten Eltern nichts von einem Kauf, müssen sie nicht zahlen
Technik
Kostenfalle In-App-Käufe: So beugen Sie bei Kindern vor
Trend zu einer Absenkung des Gipfels zeichnet sich ab
Technik
Forscher schlagen Alarm, Eis schmilzt auch am Mont Blanc
Ein künstlicher Christbaum stellt eine Alternative dar
Gesundheit
Christbaum für Allergiker draußen präparieren
Die Studie untersuchte 20.330 Mädchen zwischen zwölf und 16 Jahren
Gesundheit
Studie - Auch eine Dosis HPV-Impfstoff schützt
Ballaststoffreiche Lebensmittel sind für Diabetiker wichtig
Gesundheit
Mit Diabetes genussvoll essen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER