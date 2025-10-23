Schimmelgefahr: So hält die geschnitzte Kürbis-Fratze länger

"Damit muss man schon vor dem Aushöhlen anfangen", sagt die Lebensmittel- und Ernährungs-Experti Anja Schwengel-Exner.

"Länger haltbar wird die Halloween-Deko, wenn man den Kürbis nicht aushöhlt und auch kein Muster hineinschneidet, sondern ihn lediglich bemalt", sagt die Fachfrau. Trotz aller Vorkehrungen ist so eine Kürbis-Fratze natürlich nichts für die Ewigkeit. Als Faustregel für die Haltbarkeit nennt Anja Schwengel-Exner folgende "Ablauffristen":