Schimmelgefahr: So hält die geschnitzte Kürbis-Fratze länger

Über Nacht sind aus den paar roten Flecken am geschnitzten Kürbis schwarze geworden und an den Schnittflächen hat sich Schimmel gebildet: Der Ärger bei Halloween-Fans ist groß, wenn die liebevoll ausgehöhlte Deko-Fratze vor der Haustür nicht mal bis Halloween standhält. Doch wie lässt sich der Halloween-Kürbis länger haltbar machen?
von
"Damit muss man schon vor dem Aushöhlen anfangen", sagt die Lebensmittel- und Ernährungs-Experti Anja Schwengel-Exner.
"Länger haltbar wird die Halloween-Deko, wenn man den Kürbis nicht aushöhlt und auch kein Muster hineinschneidet, sondern ihn lediglich bemalt", sagt die Fachfrau. Trotz aller Vorkehrungen ist so eine Kürbis-Fratze natürlich nichts für die Ewigkeit. Als Faustregel für die Haltbarkeit nennt Anja Schwengel-Exner folgende "Ablauffristen":
