Rohe Lebensmittel besser auf Kunststoffbrettern schneiden

Gesundheit
Beim der Zubereitung von Fleisch ist gründliche Küchenhygiene wichtig
©APA, dpa, gms, Christin Klose
Für das Schneiden von rohen Lebensmitteln sind Bretter aus Kunststoff besser geeignet als solche aus Holz. Denn Plastikbretter lassen sich zum Schutz vor Lebensmittelinfektionen meist in der Geschirrspülmaschine bei Temperaturen von mehr als 60 Grad reinigen.

Konsumenten sollten darauf achten, dass die Bretter glatt sind und keine Furchen haben, in denen sich Bakterien halten und vermehren könnten. Bretter mit starken Gebrauchsspuren werden besser durch neue ersetzt, raten Gesundheitsexperten.

Rohe und gegarte Lebensmittel sollten außerdem nie auf demselben Brett geschnitten werden - es sei denn, es wurde zwischenzeitlich gründlich gereinigt. Fleisch und Geflügel werden idealerweise auf einem anderen Schneidebrett verarbeitet als Obst und Gemüse.

HAMBURG - DEUTSCHLAND

