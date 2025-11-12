Rohe Lebensmittel besser auf Kunststoffbrettern schneiden

Konsumenten sollten darauf achten, dass die Bretter glatt sind und keine Furchen haben, in denen sich Bakterien halten und vermehren könnten. Bretter mit starken Gebrauchsspuren werden besser durch neue ersetzt, raten Gesundheitsexperten.

Rohe und gegarte Lebensmittel sollten außerdem nie auf demselben Brett geschnitten werden - es sei denn, es wurde zwischenzeitlich gründlich gereinigt. Fleisch und Geflügel werden idealerweise auf einem anderen Schneidebrett verarbeitet als Obst und Gemüse.