Bybit: Zweitgrößte Kryptobörse der Welt macht Wien zu ihrem Europa-Hauptquartier

Bybit EU gehört zu den ersten weltweit tätigen Krypto-Plattformen, die die MiCAR-Vorgaben der EU vollständig erfüllen – und damit in allen 29 Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums legal operieren dürfen. „MiCAR ist ein Wendepunkt für unsere Branche. Es schafft Klarheit, Verantwortlichkeit und vor allem Vertrauen“, so Georg Harer, Head of Legal & Compliance.

Die Plattform setzt dabei auf höchste Standards: ISO/IEC-27001-Zertifizierung, Multi-Party-Computing-Wallets (MPC), ein strenges Compliance-Framework – alles abgestimmt auf europäische Richtlinien. Das Ziel: ein Krypto-Ökosystem, das den Schutz von Anlegern ebenso ernst nimmt wie Effizienz und Benutzerfreundlichkeit.