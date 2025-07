Technology Talks Austria 2025: Forschung und Innovation im Fokus

Am 11. und 12. September 2025 versammelt sich ein internationales Fachpublikum im Wiener MuseumsQuartier zu den Technology Talks Austria. Unter dem Leitthema „Boosting Competitiveness: The Power of Research and Innovation“ steht die Rolle von Forschung, Technologie und Innovation (FTI) im Zentrum – insbesondere mit Blick auf die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit Europas.

Die zweitägige Veranstaltung wird vom AIT Austrian Institute of Technology in Kooperation mit mehreren Bundesministerien, der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) und der Industriellenvereinigung (IV) organisiert. Erwartet werden mehr als 20 hochkarätige Speaker:innen aus Wissenschaft, Industrie und Politik.