Rizinusöl kann bei schuppiger Kopfhaut helfen

Rizinusöl wird mit "Ricinus communis seed oil" auf der Verpackung gelistet. Gewonnen wird es aus den Samen des Wunderbaums. "Es enthält viel Vitamin E, das als Antioxidans wirkt", erklärt Huber. "Darüber hinaus besitzt Rizinusöl entzündungshemmende und antibakterielle Eigenschaften, so dass es auch bei Hautunreinheiten und im Bereich der Medizin zur Wundheilung eingesetzt wird." Bei Narben verbessert es die Hautelastizität.