Rizinusöl kann bei schuppiger Kopfhaut helfen

Gesundheit
Rizinusöl wird aus den Samen des Wunderbaums gewonnen
Rizinusöl kann bei juckender Kopfhaut und Schuppen helfen, weil es den Aufbau einer natürlichen Schutzschicht unterstützen kann. "Ist es in Haarwässern enthalten, kann durch Einmassieren die Durchblutung gefördert werden", erklärt die Kosmetik-Expertin Birgit Huber. Das Öl versorgt das Haar auch mit Feuchtigkeit und macht es elastischer.

Rizinusöl wird mit "Ricinus communis seed oil" auf der Verpackung gelistet. Gewonnen wird es aus den Samen des Wunderbaums. "Es enthält viel Vitamin E, das als Antioxidans wirkt", erklärt Huber. "Darüber hinaus besitzt Rizinusöl entzündungshemmende und antibakterielle Eigenschaften, so dass es auch bei Hautunreinheiten und im Bereich der Medizin zur Wundheilung eingesetzt wird." Bei Narben verbessert es die Hautelastizität.

