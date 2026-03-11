Oster-Trick: Eier schneller schälen durch Schüttel-Trick?

Deshalb wurde der Tipp für schnell geschälte Ostereier getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Ein Gefäß mit Deckel zu einem Viertel mit Wasser füllen. Nun die gekochten Eier hineinlegen, das Gefäß verschließen und einige Sekunden ordentlich schütteln. Den Vorgang gegebenenfalls wiederholen.

Und wie sieht's dann aus? - Der Trick funktioniert grundsätzlich, lautet die Antwort - mit kleinen Einschränkungen. Nach der ersten Runde ließen sich noch nicht alle Eier problemlos schälen. Und wer zu lange schüttelt, riskiert, dass ein Ei beschädigt wird. Tipp: Sobald die Schale weitgehend gelöst ist, das Ei herausnehmen und mit den übrigen Eiern in Runde zwei starten.

Im Test war das Ergebnis nach zwei intensiven Schüttel-Runden aber gemischt: Ein Ei ging kaputt, eines ließ sich vollständig schälen, und eines blieb komplett unversehrt. Wer den Trick ausprobiert, sollte also besser vorsichtig vorgehen - die Eier lieber kurz schütteln und zwischendurch kontrollieren.

Fazit: Dieser Life-Hack kann praktisch sein, ein perfektes Ergebnis ist aber nicht garantiert.