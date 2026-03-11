ABO

Auf dem Fetzen: Warum Leinöl zur Gefahr werden kann

Leinöl kann mit Vorsicht zur Möbelpflege verwendet werden
Wer die Holzmöbel auf Terrasse und Balkon fit für die Freiluftsaison machen will, kann sie mit Leinöl aus der Küche pflegen. Doch Vorsicht: Trägt man das Öl mit einem Fetzen auf, sollte der danach unbedingt sicher aufgehoben werden. Sonst besteht Brandgefahr.

Der Grund: Leinöl reagiert mit Luftsauerstoff. "Dabei entwickelt sich Wärme", erklärt die Expertin Susanne Woelk. Und die kann sich in Textilien wie dem benutzten Fetzen stauen. Ist der Fetzen womöglich auch noch zerknüllt, kann die Hitze nicht mehr abgeleitet werden - und er kann sich schließlich selbst entzünden.

Das heißt nicht, dass man Leinöl nicht zur Möbelpflege verwenden kann. Aber: "Ein benutzter Fetzen muss ausgebreitet getrocknet werden", so der Experte Frank Hachemer.

Er rät, den Fetzen nach dem Trocknen in einem nichtbrennbaren Behälter mit fest schließendem Deckel aufzubewahren. Alternativ kann man ihn auch in Wasser in einem verschlossenen Behälter lagern oder dort vollständig mit Sand bedecken. "Den Behälter sollte man möglichst draußen aufbewahren", so Hachemer.

Und wie wird man die Utensilien los? Fetzen mit Leinöl, die ausgedient haben, sollte man ebenfalls zunächst ausgebreitet auf einem nicht brennbaren Untergrund an der Luft trocknen lassen.

Anschließend entsorgt man sie am besten in einem luftdicht verschlossenen Gefäß. Zum Reinigen der Pinsel eignet sich demnach Leinölseife.

