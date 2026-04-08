Nie mehr patzen: Funktioniert der Löffel-Trick?

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Löffel-Tipp zum Umfüllen in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Einen Löffel waagerecht auf das leere Glas legen - der gewölbte Teil des Löffels zeigt nach unten und ragt über den Glasrand hinaus. Das Glas mit einer Hand umfassen und den Löffel mit dem Zeigefinger fixieren. Die Flüssigkeit nun in das leere Glas gießen.

Fazit: Der Hack funktioniert wirklich gut. Der Löffel leitet die Flüssigkeit zuverlässig ins Glas, ohne dass etwas daneben geht.