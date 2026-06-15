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Gegrillter Lachs: Warum nicht gezupft auf Ciabatta-Brot?

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Die Marinade zum gegrillten Lachs sorgt für ein buttrig-süßes Aroma
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Gegrillter Lachs gehört zu den Klassikern der Sommerküche. Das Besondere an dieser Zubereitung ist die sanfte, indirekte Hitze auf dem Grill, die den Fisch schön saftig hält. Tipp: Servieren Sie den Lachs als "Pulled Lachs". Das zerstört zwar die hübsche Optik des Gerichts, aber sorgt am Gaumen für eine wahre Geschmacksexplosion. Dafür wird der Lachs in der Grillschale mit einer Gabel zerrupft und mit der Marinade und den Toppings vermengt.

von

- 4 Zwiebeln (rot)*

- 220 ml Weißweinessig

- 2 Lorbeerblätter

- 5 Pimentkörner

- 5 Wacholderbeeren

- 3 Nelken

- 2 TL Koriandersamen

- 2 TL Pfefferkörner (schwarz)

- 1 TL Zucker

- 1 TL Salz

- 2 EL Butter

- 2 EL Ahornsirup

- 2 TL Limettensaft

- 500 g Lachs (möglichst Bio und aus nachhaltiger Zucht)

- 100 g Frischkäse (sahnig)

- 4 TL Kapern (Nonpareille)

- Fleur de Sel

- Pfeffer

-1/2 Ciabatta

* Das Rezept für die marinierten Zwiebeln ergibt eine kleine Vorratsmenge. Wer die Zwiebeln nur für dieses Gericht zubereitet, viertelt die Menge.

1. Zwiebel schälen und in feine Ringe schneiden. Essig mit 350 ml Wasser, Lorbeerblättern, Pimentkörnern, Wacholderbeeren, Nelken, Koriandersamen, Pfefferkörnern, Zucker und Salz in einen Topf geben und einmal kurz aufkochen. Topf vom Herd nehmen und die Zwiebeln vorsichtig untermengen. Die Zwiebeln mit dem Sud in ein steriles Glas füllen. Mindestens eine Stunde (besser über Nacht) ziehen lassen.

2. Grill vorheizen (ca. 160 Grad). Butter schmelzen und mit Ahornsirup und Limettensaft verrühren. Den Lachs mit Küchenpapier trocknen, in eine Grillform (ohne Rost) legen und mit einer Kuchengabel mehrmals vorsichtig einstechen. Die Hälfte der Marinade über den Lachs geben und die Form in die indirekte Hitze stellen. Deckel schließen und, je nach Temperatur und Dicke des Lachses, ca. 20 - 30 Minuten garen.

3. Nach der Hälfte der Zeit die restliche Marinade über den Fisch geben. Wenn der Lachs als "Pulled Lachs" serviert wird (siehe unten) sollte er durchgegart sein. Das ist der Fall, wenn er an der dicksten Stelle eine Kerntemperatur von ca. 60 Grad hat oder wenn sich der Fisch mit einer Gabel leicht in Lamellen teilen lässt und seine Farbe auch in der Mitte ein helleres, mattes Rosa zeigt.

4. Das Ciabatta auf dem Grill knusprig braun rösten und in Scheiben schneiden.

5. Zum Servieren den Lachs in der Grillform lassen und mit etwas Fleur de Sel und frisch gemahlenem Pfeffer würzen. Mit den marinierten Zwiebeln, den Kapern und Frischkäse garnieren. Serviert man den Lachs als "Pulled Lachs", den Fisch dann am Tisch mit einer Gabel in der Schale zerrupfen, mit der Soße und Garnitur vermengen und auf das knusprige Ciabatta geben.

Mehr Rezepte unter https://loeffelgenuss.de/

---: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Julia Uehren/Julia Uehren

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