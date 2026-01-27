Mit dem Butternuss-Kürbis Kohlenhydrate sparen

©APA, dpa, gms, Klaus-Dietmar Gabbert, Klaus-D. Gabbert
Wer eine kohlenhydratarme Ernährung bevorzugt, muss deswegen nicht auf Gerichte mit Kürbis verzichten. Butternuss- und Muskatkürbisse sind dann aber eine bessere Wahl als der Hokkaido, raten Ernährungsexperten.
Denn die beiden Kürbissorten haben einen vergleichsweise geringen Anteil von 4,6 Gramm Kohlenhydrate pro 100 Gramm. Beim Hokkaido sind es 13,6 Gramm. Auch beim Butternusskürbis, der einen Avocado-ähnlichen Geschmack hat, kann die Schale mitverarbeitet werden. Der birnenförmige Kürbis eignet sich gut für Suppen und Aufläufe.
