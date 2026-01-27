Kanye West: Bipolarität Grund für Antisemitismusäußerungen

von
Auch er habe diese "Momente der Abgekoppeltheit", in denen er falsche Entscheidungen treffe und sich rücksichtslos verhalte. "Ich bedauere meine in diesem Zustand begangenen Handlungen zutiefst und schäme mich sehr dafür", schrieb der Rapper. "Ich verpflichte mich dazu, mich der Verantwortung zu stellen, mich behandeln zu lassen und zu verändern", fügte er hinzu.
"Dies entschuldigt nicht, was ich getan habe", schrieb West weiter. "Ich bin kein Nazi oder Antisemit. Ich liebe jüdische Menschen", beteuerte er.
West war in den vergangenen Jahren immer wieder durch sein erratisches Verhalten aufgefallen. Unter anderem sorgte er wiederholt mit antisemitischen und Hitler verherrlichenden Äußerungen für Kontroversen. Der deutsche Sportartikelhersteller Adidas und weitere Unternehmen beendeten daraufhin die Zusammenarbeit mit dem Rapper.
Den Song "Heil Hitler" hatte West genau am 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 2025 veröffentlicht. Australien, die Heimat seiner Frau, widerrief im Juli das Visum für West.
