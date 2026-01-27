ABO

Kanye West: Bipolarität Grund für Antisemitismusäußerungen

2 min
Der wegen antisemitischer Äußerungen und seinem "Heil-Hitler"-Song in die Kritik geratene Rapper Kanye West hat sich für sein Verhalten entschuldigt und eine bipolare Störung als Grund angeführt. Der US-Rapper, der sich mittlerweile Ye nennt, veröffentlichte am Montag einen offenen Brief im "Wall Street Journal". Unter der Überschrift "An diejenigen, die ich verletzt habe" schrieb er, in manischen Phasen würden bipolare Menschen den Bezug zur Realität verlieren.

Auch er habe diese "Momente der Abgekoppeltheit", in denen er falsche Entscheidungen treffe und sich rücksichtslos verhalte. "Ich bedauere meine in diesem Zustand begangenen Handlungen zutiefst und schäme mich sehr dafür", schrieb der Rapper. "Ich verpflichte mich dazu, mich der Verantwortung zu stellen, mich behandeln zu lassen und zu verändern", fügte er hinzu.

"Dies entschuldigt nicht, was ich getan habe", schrieb West weiter. "Ich bin kein Nazi oder Antisemit. Ich liebe jüdische Menschen", beteuerte er.

West war in den vergangenen Jahren immer wieder durch sein erratisches Verhalten aufgefallen. Unter anderem sorgte er wiederholt mit antisemitischen und Hitler verherrlichenden Äußerungen für Kontroversen. Der deutsche Sportartikelhersteller Adidas und weitere Unternehmen beendeten daraufhin die Zusammenarbeit mit dem Rapper.

Den Song "Heil Hitler" hatte West genau am 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 2025 veröffentlicht. Australien, die Heimat seiner Frau, widerrief im Juli das Visum für West.

(FILES) US rapper and producer Kanye West gestures upon arriving at Shanghai Pudong International Airport on July 11, 2025. Rapper Kanye West on January 26, 2026 denied being a Nazi and expressed regret over his antisemitic rants, blaming such behavior, which included recording a song that celebrates Hitler, on his bipolar disorder. The disgraced 48-year-old music star, who has lost fans and business deals in recent years because of his racist or antisemitic outbursts, released his song "Heil Hitler" last May to mark the 80th anniversary of the defeat of Nazi Germany in World War II. (Photo by Hector RETAMAL / AFP)

