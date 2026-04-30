Merkur Versicherung x Beat the City: Neue Ära bringt 2026 Rekordsaison

v.l.n.r.: Markus Spellmeyer (Vorstandsdirektor Merkur Versicherung), Andreas Mauerhofer (Organisator Beat the City), Markus Bretterklieber (mehrfacher Athlon-Teilnehmer und -Sieger)©Merkur Versicherung / Beat the City
Die urbane Hindernislaufserie Beat the City startet 2026 in eine neue Ära. Mit der Merkur Versicherung als Hauptsponsorin und Namensgeberin aller vier Events in Österreich wird die erfolgreiche Serie gezielt weiterentwickelt. Linzathlon, Grazathlon, Innsbruckathlon und Viennathlon tragen künftig den Namen der Merkur und stehen für Bewegung, Prävention und gemeinsames Erleben.
Partnerschaft mit Fokus auf Gesundheit und Bewegung
Beat the City verbindet sportliche Herausforderung mit Stadterlebnis. Teilnehmerinnen und Teilnehmer laufen durch österreichische Städte, überwinden Hindernisse und gehen dabei an ihre Grenzen.
Mit der neuen Partnerschaft setzt die Merkur Versicherung ein klares Zeichen für aktive Gesundheitsförderung.
„Bewegung, Gesundheit, Motivation und gemeinsames Erleben. Genau dafür steht Beat the City. Und genau dort setzt auch unser Verständnis von Vorsorge an. Wir wollen Gesundheit nicht nur absichern, sondern aktiv fördern. Diese Partnerschaft ist dafür die ideale Möglichkeit“, sagt Markus Spellmeyer, Vorstandsdirektor der Merkur Versicherung.
„Prävention muss erlebbar sein, damit sie dauerhaft funktionieren kann. Wenn Menschen gemeinsam Sport treiben, sich Ziele setzen und über sich hinauswachsen, entsteht ein Mehrwert, der über ein einzelnes Sportevent hinausgeht – für uns selbst und für die Gesellschaft“, ergänzt Spellmeyer.
Weiterentwicklung der Eventserie
Auch für Beat the City bedeutet die Partnerschaft einen wichtigen Schritt.
„Die Partnerschaft gibt uns die Möglichkeit, die gesamte Serie gezielt weiterzuentwickeln, neue Formate zu etablieren und die Qualität der einzelnen Events sowie das Erlebnis für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu steigern“, erklärt Andreas Mauerhofer, Organisator der Eventserie.
Die Nachfrage für die Saison 2026 liegt bereits deutlich über dem Vorjahresniveau, womit ein Rekordjahr erwartet wird.
Neue Saison, neue Formate
Die Weiterentwicklung der Serie zeigt sich bereits 2026 mit neuen und erweiterten Angeboten:
• Family Run für Kinder und Familien
• Multi-City-Bonus für Teilnahmen in mehreren Städten
• Neue und weiterentwickelte Hindernisse
• Kostenlose Vorbereitungstrainings für alle vier Athlons
• Erweiterte Erlebnisse rund um die Events
Sportliche Perspektive: Motivation und Teamgeist
Einblicke aus sportlicher Sicht gibt Markus Bretterklieber, der in allen vier Städten der Serie teilgenommen und mehrfach gewonnen hat.
„Du läufst nicht einfach eine Strecke, sondern kämpfst dich durch Hindernisse, wirst von Menschen entlang der Strecke angefeuert und wächst dabei über dich hinaus – körperlich und mental. Man muss kein Profi sein, um mitzumachen. Viele unterschätzen, was in ihnen steckt und was mit dem Teamgeist zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern alles möglich ist.“
Beat the City 2026 – Termine
• Merkur Linzathlon: 30. Mai 2026
• Merkur Grazathlon: 13. Juni 2026
• Merkur Innsbruckathlon: 4. Juli 2026
• Merkur Viennathlon: 26. September 2026
Eine der größten Eventserien Österreichs
Beat the City zählt zu den größten urbanen Hindernislaufserien Österreichs. Die Kombination aus sportlicher Herausforderung, Stadterlebnis und Teamgeist macht die Events zu einem besonderen Erlebnis für unterschiedliche Zielgruppen.
Mit der Merkur Versicherung als Partnerin wird die Serie weiter gestärkt und gezielt ausgebaut – mit einem klaren Fokus auf Bewegung, Prävention und gemeinsames Erleben.