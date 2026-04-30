Merkur Versicherung x Beat the City: Neue Ära bringt 2026 Rekordsaison

Beat the City verbindet sportliche Herausforderung mit Stadterlebnis. Teilnehmerinnen und Teilnehmer laufen durch österreichische Städte, überwinden Hindernisse und gehen dabei an ihre Grenzen.

Mit der neuen Partnerschaft setzt die Merkur Versicherung ein klares Zeichen für aktive Gesundheitsförderung.

„Bewegung, Gesundheit, Motivation und gemeinsames Erleben. Genau dafür steht Beat the City. Und genau dort setzt auch unser Verständnis von Vorsorge an. Wir wollen Gesundheit nicht nur absichern, sondern aktiv fördern. Diese Partnerschaft ist dafür die ideale Möglichkeit“, sagt Markus Spellmeyer, Vorstandsdirektor der Merkur Versicherung.

„Prävention muss erlebbar sein, damit sie dauerhaft funktionieren kann. Wenn Menschen gemeinsam Sport treiben, sich Ziele setzen und über sich hinauswachsen, entsteht ein Mehrwert, der über ein einzelnes Sportevent hinausgeht – für uns selbst und für die Gesellschaft“, ergänzt Spellmeyer.