Pensionen unter Druck: Es muss sich etwas ändern

Man kann es positiv formulieren: Der Markt ist angerichtet. Die Notwendigkeit, etwas zu ändern, ist größer denn je. Und die Richtung ist klar: In Zukunft wird es in der Altersvorsorge drei Säulen brauchen, um das System zu stabilisieren. Wenn die gesetzliche Pension nicht reicht, und die betriebliche Vorsorge in Österreich notorisch schwach ist, wird man an der privaten Vorsorge nicht vorbeikommen. Die Versicherungswirtschaft ist vorbereitet, den Stein in die richtige Richtung anzuschieben. Für die Kommunikation in die Breite ist es hingegen unerlässlich, dass die Politik den ersten Schritt macht und den Stein einmal ins Rollen bringt.

Eines dürfen wir dennoch nicht vergessen: Der Staat kann den Stein ins Rollen bringen, indem er die strukturellen Voraussetzungen schafft, um etwa das Pensionssystem zu stabilisieren und die Altersvorsorge mehr ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Doch so notwendig diese Impulse sind, sie markieren nur den Anfang, nicht das Ziel. Denn kein Reformpaket kann jene Lücke schließen, die dort entsteht, wo Verantwortung ausgelagert wird.

An diesem Punkt verschiebt sich die Frage – weg von dem, was Politik leisten kann, hin zu dem, was jede und jeder Einzelne bereit ist zu übernehmen. Und genau hier liegt der springende Punkt: in der Selbstverantwortung. Denn eigenständige, individuelle Vorsorge trifft die Bedürfnisse im Alter besser als die vage Hoffnung auf eine gelungene Reform. Zu einem selbstbestimmten Leben gehört auch eine selbstbestimmte Altersvorsorge.