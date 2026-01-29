Biogena: Zwischen Hype und Substanz

Wie reagierten die Österreicher vor 20 Jahren auf Nahrungsergänzungsmittel, und wie hat sich der Supplement-Markt seither verändert?

Mikronährstoffe waren in der breiten Masse kaum ein Thema. Man kannte vielleicht Vitamin C oder ein paar Standardpräparate aus der Apotheke. Ich bin damals mit meinem Vertreterkoffer von Arzt zu Arzt gegangen und musste erklären, warum Mikronährstoffe relevant sind. Das war echte Grundlagenarbeit. Heute ist das anders: Die Auswahl, die Mengen und die Präsenz am Markt sind enorm gewachsen. Gleichzeitig sind damit auch viele Mythen und Missverständnisse entstanden. Man meint oft, alles sei längst erklärt – dabei erlebe ich nach wie vor diese typischen Momente, in denen sich plötzlich etwas öffnet. Vor 20 Jahren waren es große Augen – diese Aha-Momente sehe ich auch heute noch.

Nahrungsergänzungsmittel polarisieren: Für die einen Gamechanger, für die anderen nutzlos. Was sagen Sie den Skeptikern?

Bei uns geht es mit unserem Claim „My Best Health“ genau darum, die eigene Gesundheit bewusst in die Hand zu nehmen und Verantwortung dafür zu übernehmen. Dazu gehört auch, Dinge zu hinterfragen. Skepsis ist kein Widerspruch, sondern sollte Teil eines gesunden Umgangs mit dem eigenen Körper sein. Viele Menschen nehmen Beschwerden einfach hin. Meine Erfahrung zeigt: In vielen Fällen kann man etwas tun – oft mit kleinen, gezielten Hebeln. Mikronährstoffe sollen keinen gesunden Lebensstil ersetzen, aber sie können ihn sinnvoll ergänzen. Wer sich darauf einlässt, beginnt Gesundheit aktiv zu gestalten, statt sie dem Zufall zu überlassen.

Gibt es Nährstoffmängel, die fast alle betreffen – oder sogar Krankheiten, die leicht vermieden werden können?

Ja, diese Mängel gibt es – und sie betreffen einen großen Teil der Bevölkerung. Unsere Biogena „Good Health Study“, mit 1.377 Teilnehmern die größte Untersuchung dieser Art im deutschsprachigen Raum, zeigt sehr deutlich, wie verbreitet Defizite bei Vitamin D, Omega-3 und Magnesium sind, ebenso eine zu geringe Zufuhr an Ballaststoffen und Protein. 98 Prozent der Untersuchten wiesen mindestens in einer Dimension einen Mangel auf. Gesundheit bedeutet mehr als das bloße Fehlen von Krankheit. Es geht darum, den Körper optimal zu versorgen. Das zeigt sich im Alltag oft sehr früh – etwa beim Schlaf. Ist der Körper nicht gut versorgt, macht sich das häufig genau dort bemerkbar. Viele Zivilisationskrankheiten entstehen schleichend aus kleinen, über Jahre bestehenden Defiziten. Prävention heißt deshalb, früh anzusetzen – die Grundlage dafür sind gut gefüllte Mikronährstoffspeicher.

Wie viele kommen mit Empfehlungen ihrer Ärzte in Ihre Stores, und wie viele beginnen die Produktsuche mit dem Satz „Ich fühle mich irgendwie ständig XY“?

Beides spielt eine zentrale Rolle. Viele Menschen kommen mit Empfehlungen oder Laborwerten ihrer Ärzte zu uns – das ist und bleibt die wichtigste Grundlage. Andere beginnen das Gespräch mit dem Gefühl: „Ich bin ständig müde oder unausgeglichen.“ Für uns ist entscheidend, beide Zugänge ernst zu nehmen. Wir begleiten mit Wissen und Einordnung, sehen aber verlässliche Testergebnisse als essenziell. Deshalb schaffen wir ergänzend niederschwellige Möglichkeiten zum Testen – über Partnerärzte, in unseren Plazas sowie über At-Home-Tests auf Kapillarblutbasis. So unterstützen wir Menschen dabei, informierte Entscheidungen zu treffen.

Welche Präparate gelten bei Biogena als „Bestseller“ – und warum?

Zu unseren Bestsellern zählen Biogena One, Vitamin D, Siebensalz Magnesium, Omega-3 und unsere Omni-Lactis-Probiotika. Für uns sind Bestseller nicht jene Produkte, die am lautesten beworben werden, sondern jene, die sich über Jahre bewähren und spürbaren Nutzen bringen. Wir decken nicht nur die häufigsten Bedürfnisse ab, sondern halten auch spezialisierte Mikronährstoffe bereit, die nur selten gebraucht werden, für die betroffenen Menschen aber entscheidend sind. Genau deshalb umfasst unser Sortiment über 300 Produkte – und auf keines davon möchten wir verzichten.