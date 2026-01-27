OÖ Gesundheitsholding: Diagnose Systemversagen oder nur ein Einzelfall?

Es rumort in Oberösterreichs Spitälern. Und das schon vor Bekanntwerden des von News und Krone aufgedeckten Falles einer falschen Krebsdiagnose am Kepler Universitätsklinikum Linz und ihrer schwerwiegenden Folgen.

Die Opposition aus SPÖ, Grünen und NEOS hat den Landesrechnungshof bereits Mitte Jänner mit einer Prüfung beauftragt – vorwiegend wegen mehrerer bedenklicher Vorfälle in Spitälern der landeseigenen Oberösterreichischen Gesundheitsholding (OÖG). Vor allem der Fall einer 54-Jährigen, die in Rohrbach verstarb, weil sie wegen fehlender Kapazitäten in Spezialkliniken nicht rechtzeitig operiert werden konnte und verstarb, sorgte für negative Aufmerksamkeit. Dieser Fall und die von News und Krone aufgedeckte Odyssee einer jungen Patientin des Linzer Kepler-­Klinikums fügen sich in eine ganze Reihe an rezenten Fällen ein.