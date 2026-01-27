Falsche Krebsdiagnose: Uni-Klinik Linz entfernt Frau gesunde Gebärmutter

Linz, Jänner 2026. Ein grauer Tag, die Donau liegt still unter einem ebenso grauen Himmel. Vom Mühlviertel weht kalter Wind herab. Treffpunkt ist ein Businesshotel direkt an der Donau. In der Lobby, an einem runden Tisch im Eck, sitzt Katharina Wolle – Name geändert. Neben ihr ihr Rechtsanwalt Rainer Hable. Auf dem Tisch liegt eine schmale Aktenmappe.

Wolle ist Anfang 30, ganz in Schwarz gekleidet, ein weißer Wollschal liegt locker um ihre Schultern. Sie lebt in einem kleinen Ort in Oberösterreich und möchte anonym bleiben. Lange hat sie überlegt, ob sie an die Öffentlichkeit gehen soll. Nun hat sie sich dazu entschlossen, ihren Fall zu schildern – als mahnendes Beispiel für eine systemische Krise im Gesundheitswesen. In Linz, in Oberösterreich, aber auch darüber hinaus.

„Ich bin monatelang jeden Morgen aufgewacht und jeden Abend schlafen gegangen – in der ständigen Furcht, in Kürze zu sterben.“ Wolle sagt das ruhig. Sie wirkt stark, gefasst. Hable hört zu. Es geht um Abläufe, um Entscheidungen, um Verantwortlichkeiten – und um die Frage, wie es nur soweit kommen konnte.