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Lüftungsanlage: Auf saubere Filter kommt es an

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++ ARCHIVBILD ++ Die Filter von Lüftungsanlagen sollten man alle sechs Monate reinigen
©APA, dpa-tmn, Andrea Warnecke
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Sie sollen feuchte, verbrauchte Luft gegen frische austauschen - und so etwa das Schimmelrisiko im Haus senken: Lüftungsanlagen sind laut Expertinnen und Experten besser als ihr Ruf. Das Vorurteil, sie würden Keime und Schadstoffe in den Räumen aufwirbeln, ist demnach etwa nicht richtig. Allerdings sollte man die Filter der Anlage regelmäßig reinigen, damit sie richtig funktioniert - und bei Anlagen, die auch die Zuluft filtern, genug frische Luft ins Haus gelangen kann.

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Wie oft das notwendig ist, hängt vom jeweiligen Produkt ab - und von der eigenen Wohnung. Den Verbraucherzentralen zufolge verstopfen die Filter etwa je nach Staubaufkommen und Pollenbelastung mehr oder weniger schnell.

Als Faustregel kann man sich Expertinnen und Experten zufolge allerdings an diesen Zeiträumen orientieren: Reinigen der Filter alle sechs Monate, Filter austauschen nach einem Jahr. Es gibt zudem Anlagen mit einer installierten automatischen Filterüberwachung, bei der der Zustand der Filter geprüft wird. Sie sollen dann rechtzeitig eine Meldung an die Bewohner abgeben. Die von vielen Herstellern integrierte zeitabhängige Filterüberwachung ist dagegen nur die zweitbeste Lösung, so die Verbraucherzentralen.

Die gute Nachricht: In der Regel kann man die Filter selbst reinigen - und zwar mit dem Staubsauger. So geht's:

- Das Lüftungsgerät abstellen und öffnen. Bei zentralen Anlagen gibt es eine Wartungsklappe am Lüftungsgerät, bei dezentralen Anlagen öffnet man die Innenblende des jeweiligen Wandgeräts.

- Nun den alten Filter herausziehen und einfach absaugen. Gibt es bei kleinen Abluftventilatoren im Bad gar keinen Filter, können Sie auch nur das Gitter absaugen.

- Den gereinigten Filter wieder einsetzen, die Klappe schließen und die Anlage erneut starten.

Haben zentrale Lüftungsanlagen keinen Filter an der Absaugöffnung im Raum, sollte man diesen übrigens ergänzen, um das Rohrsystem möglichst sauber zu halten. Denn der Abluftstrang saugt kontinuierlich den Staub an, der sich in der Luft befindet. Ohne Filter wird die Abluftleitung mit Staub belastet und am Wärmetauscher des zentralen Lüftungsgeräts kann sich immer mehr davon ablagern. Dieser müsste dann aufwendig gereinigt werden. Den Abluftfilter an der Absaugöffnung zu reinigen ist da wesentlich einfacher.

Gut zu wissen: Das Rohrsystem der Anlage sollte man alle fünf bis zehn Jahre von Profis reinigen lassen - auch wenn ein Filter vorhanden ist.

ARCHIV - Die Filter von Lüftungsanlagen sollten alle sechs Monate gereinigt und nach einem Jahr ausgetauscht werden. (zu dpa: «Lüftungsanlage: Auf saubere Filter kommt es an») Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

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