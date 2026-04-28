ABO

Löschdecke und Co.: So handelt man bei Grillunfällen richtig

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Gefahr: Flüssige Brandbeschleuniger können hohe Flammen verursachen
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Grillen gehört für viele einfach zu Frühling und Sommer dazu. Doch der Umgang mit Feuer, Gas, Rauch und Fett ist nicht ganz ungefährlich. Kommt etwa die Haut mit dem Rost oder dem heißen Grillgut in Berührung, kann eine sogenannte Kontaktverbrennung entstehen.

von

Sie ist in der Regel zwar nur klein und oberflächlich. Anders sieht es allerdings aus, wenn eine Flamme die Haut verbrennt. Dann wird die Verbrennung großflächiger - besonders wenn Brandbeschleuniger eingesetzt werden, um das Feuer anzufachen. Auch spritzendes Fett kann größere Verletzungen auf der Haut verursachen.

Passiert etwas, sollte man zunächst die Gefahrenquelle aus dem Weg schaffen, so Christoph Hirche, Facharzt für Plastische Chirurgie, Hand- und Rekonstruktive Mikrochirurgie. Also den brennenden Grill löschen - mit Wasser oder indem man ihn abdeckt.

Dafür tut es zur Not die Picknickdecke. Eine zusammengefaltete Löschdecke findet zwischen Grillgut, Tellern und Getränken auch gut Platz. Außerdem ist es ratsam, eine Wasserflasche griffbereit zu haben.

Kleinere Verbrennung sollten man kurzzeitig kühlen, rät Hirche. Kaltes Wasser hilft, die Schmerzen zu lindern. Bei großflächigen Verbrennungen kann eine Kühlung allerdings zum Auskühlen des ganzen Körpers führen.

Schritt zwei ist die Desinfektion der Wunde. Schritt drei ein steriler Verband mit einer nicht haftenden Wundauflage, einer Kompresse und einem elastischen Wickel. Das schützt die Wunde vor Bakterien und reduziert Schmerzen.

Wenn die Verbrennung größer ist oder nach ein paar Tagen nicht abheilt, sollte man zum Hausarzt oder in eine Spezialklinik. Gefährlich wird es, wenn mehr als 15 Prozent der Körperoberfläche betroffen sind. Behandlungsbedarf besteht auch, wenn die Verbrennung besonders tief ist oder besondere Körperstellen betrifft wie etwa Genitalien oder die Augen, so der Mediziner.

Verzichten auf den Grillspaß muss man aber nicht: "Grillen mit Sicherheitsbewusstsein kann man auch als Mediziner vertreten", sagt Hirche, der selbst gern grillt. Seine wichtigsten Ratschläge:

- Keine Brandbeschleuniger nutzen

- Gasgrills regelmäßig warten

- Abstand halten - das gilt besonders für Kinder

- Alkohol nur in Maßen

- Nie in geschlossenen Räumen grillen

GOLSSEN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Monique Wüstenhagen/Monique Wüstenhagen

Über die Autoren

Logo
Ähnliche Artikel
Wut tritt auch dann auf, wenn wir auf Wertekonflikte reagieren
Gesundheit
Verstehen statt wegdrücken: Warum Wut besser ist als ihr Ruf
Auch Luftverschmutzung spielt eine Rolle
Technik
Herzkrankheiten - Hitze, Kälte und Luftverschmutzung als Gefahr
Der Fernradweg Salzschleife wurde um 67 km bis nach Salzburg erweitert
Reisen & Freizeit
Fernradweg in Bayern wächst über die Grenze nach Salzburg
++ ARCHIVBILD ++ Nur jede zehnte Reispackung befand die Stiftung Warentest für "gut"
Gesundheit
Schadstoffe in jedem Reis – Bio schneidet kaum besser ab
++ ARCHIVBILD ++ Kinder sollten nicht zu viel Salz zu sich nehmen
Gesundheit
Verbraucherschützer warnen vor zu viel Salz in Kindersnacks
Neue Notebooks, brauchen einen USB-C-Anschluss zum Laden
Technik
Auch bei Notebooks wird USB-C-Laden jetzt Pflicht
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER