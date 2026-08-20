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Lauter Fitzelchen beim Schälen: So geht der Schalotten-Trick

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Bei zu großer Hitze können Schalotten schnell bitter werden
©APA, dpa-tmn, Robert Günther
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Wenn es ums Schälen geht, gibt sich die Schalotte wie eine zickige Diva: Die Schale löst sich nicht in einem Stück, sondern zerfällt in lauter kleine, trockene Fitzelchen. Man erwischt immer nur ein winziges Stück Haut, das sofort wieder abreißt. Statt die Schalotte flott zu schälen, zupft und pult man sich mühsam voran. Und wenn es hochkommt, gleich doppelt oder dreifach: Denn oft bilden sich um die kleine Hauptzwiebel mehrere Tochterzwiebeln.

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Gegen das Gefummel haben Küchenexperten einen Tipp parat: Werden die Schalotten kurz mit kochendem Wasser übergossen und danach kalt abgeschreckt, lässt sich die Schale einfacher abziehen. Zudem empfehlen die Experten, Schalotten nur sanft in etwas Butter oder Pflanzenöl zu dünsten. Der Grund: Bei zu großer Hitze können die Zwiebel-Minis schnell bitter werden und die Vorzüge wären dahin. Denn die Schalotte gilt als besonders milde Zwiebel.

Die runde bis länglich-ovale Verwandte der Küchenzwiebel kommt in französischen Klassikern wie Sauce Béarnaise oder Remoulade zum Einsatz. Eingelegt in Balsamicoessig sind Schalotten eine aromatische Vorspeise oder Beilage. Aber auch für die kalte Küche eignet sich ihr pikant-süßliches Aroma, etwa für Marinaden und Salatdressings. Ihre dezente Würze passt gut zu Fisch und Fleisch, Gemüsegerichten, Suppen und Saucen.

Die Experten raten, beim Einkauf auf feste Exemplare mit trockener Schale zu achten. Sie sollten keine Beschädigungen und auch keinen sichtbaren Austrieb aufweisen. Kleinere Schalotten seien meist besonders mild im Geschmack. Kühl, trocken und dunkel gelagert halten sich Schalotten einige Wochen lang - etwa in einem kühlen Vorratsraum oder Keller, aufgehängt im Netz oder in einem luftdurchlässigen Behälter.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Robert Günther/Robert Günther

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