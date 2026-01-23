Kresse, Vogerlsalat & Co kann man schon pflanzen

Vier Inspirationen für junges Grün auf der Fensterbank:

Wichtig beim Vorziehen auf der Fensterbank: Den Boden bei allen Pflänzchen gut feucht halten, aber Staunässe vermeiden.

Manche Gemüsesorten wie etwa Paprika, Chili, Melanzani oder Süßkartoffel haben eine längere Keimzeit und können ebenfalls ab Jänner oder Februar vorgezogen werden. "Ökotest" weist allerdings darauf hin, dass diese Pflanzen viel Wärme (mehr als 20 Grad Celsius) und Licht brauchen, um zu keimen. Eine Pflanzenlampe und eine Heizmatte können helfen.