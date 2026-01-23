ABO

Kresse, Vogerlsalat & Co kann man schon pflanzen

Gesundheit
Gemüse-Keimlinge auf der Fensterbank machen Lust auf die Gartensaison
©Archiv, APA, dpa-tmn, Franziska Gabbert
Im Moment ist es noch viel zu kalt, um im Garten Gemüse anzubauen. Allerdings kann man bereits im Jänner schon einige Sorten in der Wohnung züchten. Ein klarer Vorteil des Vorziehens liegt laut der Zeitschrift "Ökotest" darin, dass die Pflanzen bereits früh wachsen und so als kräftige Jungpflanze ins Freiland umziehen können. Sie brauchen einen hellen, warmen Standort, ein Fensterplatz bietet sich also an - aber bitte nicht direkt über einer Heizung.

Vier Inspirationen für junges Grün auf der Fensterbank:

Wichtig beim Vorziehen auf der Fensterbank: Den Boden bei allen Pflänzchen gut feucht halten, aber Staunässe vermeiden.

Manche Gemüsesorten wie etwa Paprika, Chili, Melanzani oder Süßkartoffel haben eine längere Keimzeit und können ebenfalls ab Jänner oder Februar vorgezogen werden. "Ökotest" weist allerdings darauf hin, dass diese Pflanzen viel Wärme (mehr als 20 Grad Celsius) und Licht brauchen, um zu keimen. Eine Pflanzenlampe und eine Heizmatte können helfen.

ARCHIV - Gemüse-Keimlinge auf der Fensterbank - hier etwa Zucchini - machen jetzt schon Lust auf die Gartensaison. (zu dpa: «Kresse, Feldsalat & Co: Gemüse schon jetzt vorziehen») Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

