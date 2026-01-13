Krebsneuerkrankungen steigen bis 2045 signifikant an

In den Ergebnissen zeigten sich geschlechterspezifische Unterschiede: In der Trendvariante wird die Zahl der Neuerkrankungen von Männern im Zeitraum 2023 bis 2045 fast doppelt so stark zunehmen wie jene der Frauen (plus 27,4 Prozent gegenüber plus 14,9 Prozent). Ein Grund hierfür ist laut Statistik Austria der starke Anstieg an Prostatakrebsdiagnosen, bis 2045 wird in der Trendvariante ein Zuwachs von 58,9 Prozent prognostiziert. 2023 wurden 7.485 Prostatakrebserkrankungen diagnostiziert, 2045 werden es laut der Trendvariante der Krebsprognose 11.891 sein. Prostatakrebs ist und bleibt damit die häufigste Krebsdiagnose bei Männern.

Bei Frauen wird auch in Zukunft Brustkrebs die am häufigsten diagnostizierte Krebsart sein. Laut Trendvariante steigt die Zahl der Diagnosen von 6.902 im Jahr 2023 auf 8.269 im Jahr 2045. Hervorzuheben ist Statistik Austria zufolge die geschlechtsspezifische Trendumkehr bei Lungenkrebs. Während das Erkrankungsrisiko derzeit bei Männern höher ist als bei Frauen (2023: 66,9 Erkrankungen pro 100.000 Männern und 45,8 Erkrankungen pro 100.000 Frauen), wird sich dieses Verhältnis etwa im Jahr 2035 umkehren. Ab diesem Zeitpunkt wird die altersstandardisierte Inzidenzrate von Lungenkrebs bei Frauen höher sein als bei Männern. 2045 wird das Erkrankungsrisiko bei Frauen (65,5 Diagnosen pro 100.000 Frauen) deutlich über jenem der Männer liegen (46,5 Diagnosen pro 100.000 Männer).