Wenn Einsamkeit krank macht

Im OECD-Bericht „Social Connections and Loneliness in OECD Countries“ (2025) rücken zudem Männer und männliche Jugendliche als neue Risikogruppe in den Fokus. Obwohl jüngere Menschen generell bessere soziale Beziehungen haben und pflegen, verzeichnete man gerade unter den 16- bis 24-­jährigen männlichen Jugendlichen ein gesteigertes Einsamkeitsgefühl. Vermutlich wurde diese Entwicklung ebenfalls von der Pandemie befeuert, so die Schlussfolgerung des Berichts.

Insgesamt weisen Frauen deutlich stabilere Beziehungen auf: 34 Prozent aller weiblichen Befragten haben täglich Kontakt mit Familienmitgliedern, die nicht im selben Haushalt mit ihnen leben. Dagegen pflegen nur 23 Prozent der Männer täglichen Kontakt zu Mitgliedern ihrer Herkunftsfamilien. In allen OECD-Ländern, für die solche Daten vorliegen, sind Sozialkontakte unter Männern seit 2018 rückläufig und haben sich stärker verschlechtert als die Sozial­kontakte von Frauen. In den USA und Großbritannien spricht man bereits seit einigen Jahren vermehrt von einer „Male Friendship Crisis“ bzw. einer „Male Friendship Recession“, auch wenn die Zahlen tatsächlich gelebter Freundschaften anders aussehen: So haben Männer rund 4,7 enge Freunde, während Frauen nur 3,7 enge Freunde angaben. Auch interagieren Männer häufiger als Frauen mit ihren Freunden: Die OECD-Analyse verortet diesen Unterschied in der Tatsache, dass Frauen innerhalb ihrer Familien mehr Verantwortung schultern müssen und schlichtweg weniger Zeit haben, um Freunde zu treffen.

Soziale Isolation von Männern ist in manchen Ländern, vor allem in Japan, aber dennoch ein großes politisches Problem. Als „Hikikomori“ werden Männer bezeichnet, die sich zunehmend aus der modernen Gesellschaft zurückziehen, sich monate- oder sogar jahrelang in ihren Zimmern und Wohnungen verschanzen und ihre Zeit mit Computerspielen, Fernsehen oder im Internet verbringen. Viele von ihnen kämpfen mit Depressionen, Angstzuständen und mentaler Erschöpfung. In Japan wurde dem Phänomen 2024 sogar „nationale Priorität“ zugesprochen. Schätzungen gehen bei der Anzahl an Betroffenen von 1,1 bis 1,5 Millionen aus, etwa 613.000 von ihnen sollen zwischen 40 und 64 Jahre alt sein.