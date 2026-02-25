ABO

Wenn Einsamkeit krank macht

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
7 min
Artikelbild

©Getty Images / Golero
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit

Fast jeder dritte in der EU lebende Mensch fühlt sich zumindest zeitweise einsam, Tendenz steigend. Unter dem Projektnamen „Lonely EU“ sucht die Europäische Union nun Strategien gegen die steigende Einsamkeit. Über ein individuelles Problem, das längst zur gesellschaftlichen Sorge geworden ist und immer mehr Menschen krank macht.

von

Dass nicht nur alte Menschen von Einsamkeit betroffen sind, ist mittlerweile hinreichend bekannt. Spätestens seit der Pandemie wurde klar: Einsamkeit hat ihrerseits ebenfalls pandemische Ausmaße angenommen. Nicht zuletzt war sie eine traurige Konsequenz der vielerorts verordneten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus.

Von Asien über die USA bis Europa, die Zahl der Menschen, die sich zunehmend einsam fühlen, steigt international. Nun will das Pilotprojekt „Lonely EU“ der Europäischen Union wirkungsvoll gegen den traurigen Trend vorgehen. Die europaweite Initiative soll Forschende, Entscheidungsträger und Experten aus ganz Europa vereinen, um evidenzbasierte Antworten auf Einsamkeit zu finden.

Mehr Krankheiten, mehr Fehltage

Die Folgen der global gestiegenen Einsamkeitsproblematik kann mitunter fatale Folgen auf das betroffene Individuum, und im Weiteren auf gesamte Gesellschaften haben: So geht eine US-amerikanische Untersuchung aus dem Jahr 2023 davon aus, dass einsame Menschen ein um 29 Prozent erhöhtes Risiko für Herzerkrankungen haben, sowie ein um 32 Prozent gesteigertes Risiko für Schlaganfälle. Besonders auf alte Menschen wirkt sich Einsamkeit körperlich negativ aus: Eine amerikanische Analyse unter Vivek Murthy geht davon aus, dass einsame, ältere Menschen ein um 50 Prozent höheres Risiko haben, an Demenz zu erkranken. Unzureichende Sozialkontakte, so die Studie, erhöhen das Risiko eines vorzeitigen Todes sogar um 60 Prozent.

Männer als neue Risikogruppe

Im OECD-Bericht „Social Connections and Loneliness in OECD Countries“ (2025) rücken zudem Männer und männliche Jugendliche als neue Risikogruppe in den Fokus. Obwohl jüngere Menschen generell bessere soziale Beziehungen haben und pflegen, verzeichnete man gerade unter den 16- bis 24-­jährigen männlichen Jugendlichen ein gesteigertes Einsamkeitsgefühl. Vermutlich wurde diese Entwicklung ebenfalls von der Pandemie befeuert, so die Schlussfolgerung des Berichts.

Insgesamt weisen Frauen deutlich stabilere Beziehungen auf: 34 Prozent aller weiblichen Befragten haben täglich Kontakt mit Familienmitgliedern, die nicht im selben Haushalt mit ihnen leben. Dagegen pflegen nur 23 Prozent der Männer täglichen Kontakt zu Mitgliedern ihrer Herkunftsfamilien. In allen OECD-Ländern, für die solche Daten vorliegen, sind Sozialkontakte unter Männern seit 2018 rückläufig und haben sich stärker verschlechtert als die Sozial­kontakte von Frauen. In den USA und Großbritannien spricht man bereits seit einigen Jahren vermehrt von einer „Male Friendship Crisis“ bzw. einer „Male Friendship Recession“, auch wenn die Zahlen tatsächlich gelebter Freundschaften anders aussehen: So haben Männer rund 4,7 enge Freunde, während Frauen nur 3,7 enge Freunde angaben. Auch interagieren Männer häufiger als Frauen mit ihren Freunden: Die OECD-Analyse verortet diesen Unterschied in der Tatsache, dass Frauen innerhalb ihrer Familien mehr Verantwortung schultern müssen und schlichtweg weniger Zeit haben, um Freunde zu treffen.

Soziale Isolation von Männern ist in manchen Ländern, vor allem in Japan, aber dennoch ein großes politisches Problem. Als „Hikikomori“ werden Männer bezeichnet, die sich zunehmend aus der modernen Gesellschaft zurückziehen, sich monate- oder sogar jahrelang in ihren Zimmern und Wohnungen verschanzen und ihre Zeit mit Computerspielen, Fernsehen oder im Internet verbringen. Viele von ihnen kämpfen mit Depressionen, Angstzuständen und mentaler Erschöpfung. In Japan wurde dem Phänomen 2024 sogar „nationale Priorität“ zugesprochen. Schätzungen gehen bei der Anzahl an Betroffenen von 1,1 bis 1,5 Millionen aus, etwa 613.000 von ihnen sollen zwischen 40 und 64 Jahre alt sein.

Schuld sind die sozialen Medien

Experten, die am EU-Projekt beteiligt sind, sind sich einig, dass ein Zusammenhang zwischen Einsamkeit und einer intensiven Social-Media-Nutzung besteht. Es wird auch vermutet, dass einsame Menschen eher dazu neigen, Verschwörungstheorien und populistische Inhalte zu glauben, und es oft selbst nicht schaffen, ihre eigene Einsamkeit zu überwinden. Aber auch andere Faktoren, wie plötzliche Arbeitslosigkeit, Krankheit und andere Schicksalsschläge können dazu führen, dass Menschen sich aus dem sozialen Leben zurückziehen.

In jedem Fall betrifft Einsamkeit nie nur den Einzelnen, sondern ist ein gesellschaftlich übergreifendes Problem. Vor allem aber offenbart sie die Schwachstellen moderner Gesellschaften: Denn wo sich Menschen trotz aller Vernetzung immer weiter entfremden, gerät der gesellschaftliche Zusammenhalt ins Wanken und mit ihm die Grundlage solidarischen Zusammenlebens.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 08/2026 erschienen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Nasenspray soll Immunsystem anregen
Technik
Universeller Impfstoff gegen Viren und Bakterien geplant
Psychiater Musalek: „Handy-Sucht ist tatsächlich eine Sucht“
Gesundheit
Psychiater Musalek: „Handy-Sucht ist tatsächlich eine Sucht“
Die unterschätzte Kraft des tiefen Atmens
Gesundheit
Die unterschätzte Kraft des tiefen Atmens
Dominic Thiem engagiert sich in der Biogena Stiftung für Fairness, Umwelt und Kinder
Umwelt
Dominic Thiem engagiert sich in der Biogena Stiftung für Fairness, Umwelt und Kinder
Biogena-CEO Albert Schmidbauer: „Das Thema Mikronährstoffe ist komplex“
Gesundheit
Biogena-CEO Albert Schmidbauer: „Das Thema Mikronährstoffe ist komplex“
Pensionen unter Druck: Diese Reformen fordern Wirtschaft und Gesellschaft
Gesundheit
Pensionen unter Druck: Diese Reformen fordern Wirtschaft und Gesellschaft
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER