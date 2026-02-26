Falsche Krebsdiagnose: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Linzer OP-Skandal

„Das Schlimmste ist, dass niemand Verantwortung übernimmt. Ich bin keine Zahl, ich bin ein Mensch.“ Mit diesen Worten wandte sich die Frau Ende Jänner über News an die Öffentlichkeit. Seit einer folgenschweren Fehldiagnose lebt sie ohne Gebärmutter.

Auslöser war im Juli 2025 eine offenbar verunreinigte Gewebeprobe, die zur Krebsdiagnose führte. Anfang August wurde operiert. Danach ließ man die Patientin wochenlang im Glauben, schwer erkrankt zu sein – obwohl intern bereits Zweifel bestanden haben sollen. Erst Mitte September erklärten der betroffenen Frau drei Klinikchefs, sie sei gesund. Mehr noch: Sie sei es immer gewesen. Ihre Krankenakte wurde erst im Oktober, mehr als zwei Monate nach dem Eingriff, von einem Primar elektronisch freigegeben.