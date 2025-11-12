Kokosmilch ist kein gesunder Ersatz für Kuhmilch

© APA, dpa, gms, Andrea Warnecke home Leben Gesundheit

Kokosmilch weist im Vergleich zu Kuhmilch einen hohen Fettgehalt auf. Bis zu 20 Prozent kann der bei Kokosmilch aus der Dose betragen. "Um die Tageszufuhr an Energie nicht zu überschreiten, sollte Kokosmilch im Alltag nur in Maßen eingesetzt werden", rät die Ernährungswissenschafterin Eva-Maria vom Bruch. Ein Verdünnen mit Wasser ist empfehlenswert.

von APA