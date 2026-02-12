Knoblauch einfacher schälen dank Mikrowelle?

von
Und so geht's: Den Knoblauch oder einzelne Zehen ungeschält für etwa 15 Sekunden in die Mikrowelle legen. Anschließend die Schale mit den Fingern abziehen.
Fazit: Der Hack funktioniert ausgezeichnet. Die Schale lässt sich deutlich leichter entfernen, ohne zu kleben oder zu reißen. So ist der Knoblauch schnell geschält und bereit für die Weiterverarbeitung.
ILLUSTRATION - Schritt 1: Die Knoblauchknolle in die Mikrowelle legen.
ILLUSTRATION - Schritt 2: Den Knoblauch für 15 Sekunden in der Mikrowelle erwärmen.
ILLUSTRATION - Fazit: Der Knoblauch ist schnell geschält und bereit für die Weiterverarbeitung.