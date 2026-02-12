ABO

Knoblauch einfacher schälen dank Mikrowelle?

Jetzt kann man den geschälten Knoblauch verwenden
Knoblauch gehört in viele Gerichte, doch das Schälen kann ziemlich lästig sein. Kaum hat man die Zehen vorbereitet, klebt die Schale an den Fingern. Gibt es vielleicht einen Trick, mit dem sich Knoblauch einfacher schälen lässt? Die Mikrowelle soll in diesem Fall wahre Wunder bewirken. Doch hält der Lifehack was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Den Knoblauch oder einzelne Zehen ungeschält für etwa 15 Sekunden in die Mikrowelle legen. Anschließend die Schale mit den Fingern abziehen.

Fazit: Der Hack funktioniert ausgezeichnet. Die Schale lässt sich deutlich leichter entfernen, ohne zu kleben oder zu reißen. So ist der Knoblauch schnell geschält und bereit für die Weiterverarbeitung.

ILLUSTRATION - Schritt 1: Die Knoblauchknolle in die Mikrowelle legen. (zu dpa: «Knoblauch einfacher schälen dank Mikrowelle?») Foto: Christin Klose/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

ILLUSTRATION - Schritt 2: Den Knoblauch für 15 Sekunden in der Mikrowelle erwärmen. (zu dpa: «Knoblauch einfacher schälen dank Mikrowelle?») Foto: Christin Klose/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

ILLUSTRATION - Schritt 1: Die Knoblauchknolle in die Mikrowelle legen. (zu dpa: "Knoblauch einfacher schälen dank Mikrowelle?") Foto: Christin Klose/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

ILLUSTRATION - Fazit: Der Knoblauch ist schnell geschält und bereit für die Weiterverarbeitung. (zu dpa: «Knoblauch einfacher schälen dank Mikrowelle?») Foto: Christin Klose/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

