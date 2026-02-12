ABO

Angelina Jolie liebt ihre OP-Narben

Jolie wollte ihr Krebsrisiko senken
Hollywood-Schauspielerin Angelina Jolie (50) empfindet eigenen Worten zufolge Liebe für ihre OP-Narben. "Meine Narben sind eine Entscheidung, die ich getroffen habe, um alles zu tun, was mir möglich war, um so lange wie möglich bei meinen Kindern zu bleiben", sagte die sechsfache Mutter, die sich wegen ihres hohen Krebsrisikos vorsorglich Brüste und Eierstöcke entfernen ließ, im französischen Radiosender "France Inter".

"Deshalb liebe ich meine Narben und bin dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, mich proaktiv für meine Gesundheit einzusetzen", erklärte Jolie. Die Schauspielerin ("Maleficent", "Mr. & Mrs. Smith") wollte 2013 mit den Operationen ihr Krebsrisiko senken, welches wegen einer genetischen Disposition besonders hoch war. Ihre Großmutter, ihre Tante und ihre Mutter waren an Krebs gestorben. Im Dezember hatte die Schauspielerin ihre OP-Narben auf Fotos in einem französischen Magazin gezeigt.

Jolie führte aus, dass sie ein Leben mit Narben vorziehe: "Wenn du am Ende deines Lebens angelangt bist und keine Fehler gemacht hast, kein Chaos angerichtet hast, keine Narben hast, dann hast du kein erfülltes Leben gelebt, denke ich", sagte sie.

Im neuen Filmdrama "Couture" spielt Jolie eine Filmemacherin, bei der Brustkrebs diagnostiziert wird. Der Film feierte im vergangenen September beim Toronto International Film Festival seine Premiere.

